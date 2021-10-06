民眾消費時，出示遠東巨城APP巨無霸券畫面即可折抵使用。（巨城提供／陳育賢新竹傳真）

民眾期待已久的振興五倍券將於8日登場，Big City遠東巨城購物中心再度推出全台獨有「巨城巨無霸券」迎接消費者，全館超過100家品牌上萬件熱門優惠商品，搭配五倍券使用享優惠，總價值超過3萬元大方送，連續12個禮拜周周抽iPhone 13。

巨城去年配合政府三倍券，推出全台獨家「巨城巨無霸券」，不到1個月近10萬人透過手機APP線上使用，大受消費者好評。今年巨城再度獲品牌熱情響應，參加品牌增加到125個，從服飾配件、美妝保養、運動保健，到餐飲娛樂、居家生活、超市量販等吃喝玩樂全包辦。

即日起手機下載遠東巨城APP或掃描QR Code點擊線上DM即可使用，最高可享3000元的品牌大禮包、1000元抵用券、買1送1、精選品牌好禮等優惠，總價值超過3萬元。

巨城指出，10月8日至12月30日活動期間，於巨城購物中心全館HAPPY GO累點消費當日單筆滿1000元以上，即有機會抽中「iPhone 13 Pro Max 256GB」，連續12周霸氣振興加碼抽，買越多中獎機會越高。

另，巨城自六月起人氣櫃位陸續開幕，包括「MLB Korea」、「OLENS」全台旗艦店、「Carhartt WIP」、「U`re」、「COEN」、「AIR SPACE」、「MO-BO」、「ROBINMAY」、「Qmomo」，一系列桃竹苗獨家品牌接力上陣。

美食街則有「AuntieAnne`s」、「韓姜熙小廚房」以及百元商店「Can Do」，讓無法出國的朋友一解異國癮。