據新華社報導，華為匈牙利子公司日前與匈牙利東西聯運物流公司及英國電信運營商沃達豐匈牙利公司簽署了建設東西門場站的合作協定。該專案將建設歐洲首個使用5G私人網路管理的智慧鐵路港。

報導指出，華為匈牙利子公司發布的新聞公報指出，東西門場站位於匈牙利東北部，占地面積85公頃，建成後將成為歐洲最大的智慧多式聯運鐵路樞紐，同時也是歐洲第一個使用5G私人網路進行內部通信和技術設備聯網管理的鐵路港。

該項目的5G私人網路絡由沃達豐匈牙利公司和華為匈牙利子公司提供，5G技術將用於遠端控制全自動龍門起重機進行智慧裝卸作業，明年第一季完工後每年能處理100萬標準貨櫃。

華為近期加大對歐美人才的引進力度。9月底，任正非曾公開發言說要專門去找「高鼻子」（全世界優秀人才）來華為。隨後，一眾「高鼻子」人才就陸續加入華為。

繼數學最高獎菲爾茲獎得主、法國數學家洛朗・拉福格（Laurent Lafforgue ）加入華為法國公司後，BBC（英國廣播公司）新聞前高管加文·艾倫（Gavin Allen）日前也在其領英宣布自己已入職華為，並發布了在華為公司門口的自拍照。