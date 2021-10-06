台南市定古蹟原德商東興洋行打造成為海洋生態咖啡館，今天開幕。(曹婷婷攝)

近來吸引不少年輕人朝聖打卡的台南市定古蹟東興洋行變身水母咖啡，眼尖民眾也認出它是公視年度大戲《斯卡羅》中的萬巴德醫師醫館，除此之外，它更是19世紀德商在台灣設立8處洋行中，唯一僅存；台南市政府委託經營團隊，將古蹟內部空間打造海洋生態咖啡館，讓遊客感受安平歷史文化與海洋生態之美。

東興洋行於2017年啟動修復工程，2019年完工，歷經2次招標委外經營，今天重新開幕。台南市長黃偉哲表示，市府致力古蹟修復及活化，像東興洋行修復後再開幕，空間委外經營，由業者打造一座特別的海洋生態咖啡館，把海底世界搬進古蹟內部。

文化局表示，東興洋行由德國商人東興（Julius Mannich）與彼得森（J. Peterson）成立，確切年代不明，但1880年海關報告已有東興洋行，日據時期，因樟腦專賣制度實施，業績受打擊，1898年撤離安平，1901年日本人設置台南廳安平支廳時，曾以此為廳舍。

東興洋行修復後，委外經營活化，但第一次得標廠商受疫情影響，未進駐，即宣告放棄，經第二次招標，由衣秀霓創意股份有限公司得標，除了販售咖啡輕食，並引進大型水母水族箱，業者表示，這些水母均為人工養殖，每半年就會更換主題，下次將展現其他海洋生物。

今天開幕還有一段插曲，原本文化局打算開放德國人免費參觀，但一般民眾需收費50元，引起討論與批評，今天開幕已取消相關字樣。