英國辣模艾蜜莉瑞特考斯基（Emily Ratajkowski）跨領域演出好萊塢電影《控制》後爆紅，之後的作品也經常有大尺度表現，讓她獲得「最辣小三」封號；今年30歲的艾蜜莉近期將推出個人散文集《My Body》，書中吐露隱忍多年心聲，提到當年拍攝男歌手羅賓西克（Robin Thicke）MV大膽半裸時被惡意襲胸，令她有如被羞辱一樣。

艾蜜莉擁有天使臉蛋和魔鬼身材，模特兒出身的她穿搭也都很有品味，因此在IG上有超過2800萬粉絲追隨，每每更新都引起討論和分享；在事業上艾蜜莉一直很積極，從模特兒跨足戲劇領域，近期更要出版個人散文集《My Body》，在書中還原被已婚男歌手羅賓西克惡意襲胸整個經過。

2013年艾蜜莉在男歌手羅賓西克的〈Blurred Lines〉MV中，褪去上衣全身只穿著一件肉色內褲，超大尺度令觀眾對她留下深刻印象。(圖/ 摘自Robin Thicke - Blurred Lines ft. T.I., Pharrell (Official Music Video))

2013年艾蜜莉在男歌手羅賓西克的〈Blurred Lines〉MV中，褪去上衣全身只穿著一件肉色內褲，超大尺度令觀眾對她留下深刻印象；不過，艾蜜莉吐露在拍攝時，有一隻手突然從她的身後放在她的胸部上，著實害她嚇了一跳，轉過頭才發現是羅賓西克，他戴著墨鏡一邊曖昧地笑了笑一邊離開。

艾蜜莉回想事發經過，她直言羅賓西克的舉動令她感到相當不適，甚至有被羞辱的感覺，但因為拍攝還未結束，她選擇忍下來；事後羅賓西克有向自己道歉，也解釋說可能喝醉了。之後負責拍攝MV的女導演也證實，當時的確有這件事情，但艾蜜莉仍很專業地完成工作；不過，已婚的羅賓西克尚未正面回覆此控訴，卻已讓人對他的形象大打折扣。