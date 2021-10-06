元大金控長期關注東部偏鄉孩童，有感偏鄉孩童因生活圈接觸職業別有限，限制學童對職業的想像，特別規劃一系列職業探索課程，邀桃源、鹿野、關山、卑南國中等台東地區共32名同學，與元大志工共同參與這次線上課程，踏出接觸金融職業的第一步。

元大金控暨元大文教基金會第五屆「Dream Big 元大公益圓夢計畫」與公益夥伴財團法人愛心第二春基金會共同舉辦「線上職業小達人講座」，元大金控集團的三位志工講師與學童分享金融業職業特性、職場心路歷程，並將金融相關知識融入問答中，激發出孩子們對金融業職涯探索的好奇心。

「要是沒有銀行，生活會怎麼樣呢？」志工講師先來腦筋急轉彎，「公司的人力資源，就像是媒人婆。」或是用有趣的比喻激發聯想力「知道什麼是企業社會責任嗎？」三位來自元大的志工講師拋出各種問題，考驗學童的想像力與反應力，「老師，這題我會＋1、＋1」，學童在線上講座中針對講師問題爭先搶答，互動充滿趣味性，也讓學童們集思廣益，思考過去沒接觸過金融業及其他職業類別，在學童腦海中碰撞出新的火花。