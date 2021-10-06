江蕙2015年封麥至今6年，今（6日）首次公開露面，以全聯善美的文化藝術基金會董事意外現身，出席國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區「巧藝館」開幕活動，她穿藍色的褲裝搭配藍色報童帽、小白鞋，一身休閒卻難掩星光。疫情期間她都待在家，談到疫情趨緩，她說：「大家辛苦了！」對於巧藝館開幕，則說「希望大家多來走走，給善美的基金會掌聲鼓勵！」

江蕙（左3）神秘現身，與全聯董事長林敏雄（左4）、文化部長李永得（左2）在巧藝館觀賞藝術作品。（全聯提供）

全聯董事長林敏雄和江蕙交情深厚，林敏雄知道記者看到江蕙相當興奮，笑著跟江蕙說：「大家看到你都驚呆了！」事實上，為了不引起騷動，江蕙早就抵達，待在在車上等到活動結束才露面。林敏雄説：「她很難得出門」，也說：「就我了解，她大概不會有商業活動了。」可見為了力挺公益，也為巧藝館站台更顯難得。

江蕙（左）和唐美雲（中）都是善美的基金會董事，2人一起為巧藝館添星光。（全聯提供）

2016年全聯接手傳藝中心，至今5年，疫情期間休館2個月，沒跟店家收租金，文化部長李永得昨透露，材敏雄很「有心」，疫情期間自掏9000萬元維持經營，林敏雄表示，「全聯非常榮幸可以經營傳藝中心，目前人氣最好、進園人數最多，是宜蘭觀光景點的第一名，希望巧藝館能更推廣台灣工藝。」

全聯董事長林敏雄（左）、文化部長李永得（右）一起出席巧藝館開幕活動。（全聯提供）

宜蘭傳藝中心新成立巧藝館，是台灣傳統工藝的展示交流平台。（全聯提供）

巧藝館是專為台灣傳統工藝設立的展示交流平台，第一檔展覽是「台灣頂尖工藝職人展-吉祥如意特展」，匯集當代重要工藝職人的經典作品，以「吉祥如意」為主題，祈祝疫情趨緩後「天佑台灣」；另有「王清霜家族創作展-漆彩世家」特展，購票入園就可以進館參觀。

巧藝館1樓是「台灣頂尖工藝職人展-吉祥如意特展」，匯集當代重要工藝職人的經典作品，以「吉祥如意」為主題，祈祝疫情趨緩後「天佑台灣」。（全聯提供）