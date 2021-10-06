有網友爆出陳柏惟後援會事發後的對話，不少粉絲力挺，甚至還嗆「肇逃跟反中哪個重要」。(圖／PTT)

有粉絲則因友人也曾遭肇逃者撞傷，延誤就醫留下後遺症，對陳柏惟此次風波非常不滿，卻遭其他支持者圍剿質疑分化。(圖／PTT)

不認同陳柏惟肇逃行為的支持者在退群後，遭其他粉絲嗆「想回祖國隨他們」。(圖／PTT)

即將面臨罷免投票的基進黨立委陳柏惟遭媒體人爆料10年前曾肇事逃逸，對此陳坦言確有其事，表示自己當時還不成熟。有網友流出陳柏惟後援會LINE群組對話，不少粉絲不但力挺，竟還說「肇逃還是反中重要」、「肇逃不代表不會問政」，讓鄉民直呼刷新三觀。

有網友在PTT八卦版PO文「陳柏惟後援會LINE群組崩潰中」，並放出7張對話紀錄。他表示自己朋友在這個後援會群組，結果在事件爆開後裡面崩潰不已，但大部分粉絲都瘋狂護航：「人非聖賢熟能無過，10年前的事翻出來就是抹黑」、「先救3Q再救台灣」、「肇逃和反中哪個重要？」、「肇逃就代表不會問政嗎」、「10年前他才20歲，一時心慌難免」、「以前怎樣跟現在立委表現無關好嗎」、「抗中保台是最優先的」，甚至有偏激粉絲提出帶風向到顏家來反攻。

但也有粉絲因為朋友曾被肇逃者撞傷，至今仍有後遺症，坦言無法接受陳柏惟這個黑歷史，卻遭其他粉絲圍剿，質疑是來分化，還被嗆「鄉下人真的很吵」、「想回祖國隨他們」。

不少鄉民看到也傻眼，直呼刷新三觀：「側翼不自己犯點罪都不好意思說想改革社會了」、「這些人是都認知失調了嗎」、「偶像崩壞的後遺症」、「同溫層正常發揮」、「我已經無法判斷是反串還是認真」、「顏色對了，肇逃都可以合理化」、「不過跟臉書粉絲團底下留言比起來還算理性耶XD」、「看得我好想入群，進去看他們秀下限」。