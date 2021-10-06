綠營則手持「只有現金燕、沒有在地經濟、沒有程序正義」相杯葛。（陳世宗攝）

台中市議會6日下午在混亂及推擠互嗆聲中，通過今年市府近84億元追加減預算。市議會綠營黨團總召謝明源、幹事長林德宇等不滿說，藍營挾人數優勢強勢護航通過購物節抽現金3.5億元的追加預算，黨團予以譴責；藍營書記長陳政顯反批說，綠營想利用現場人數不足流會，技倆被國民黨識破典型惡人先告狀。

2021年台中市總預算第1次追加（減）84億755萬元，台中市議會6日進行二、三讀會。藍、綠陣營就台中購物節追加3.5億展開激烈攻防。綠營一度見現場人數不足要求清點，藍營策略聯盟展開甲級總動員，雙方在推擠及兵荒馬亂中；議長張清照機智請議事人員宣讀追加減預算完成二、三讀程序，並請市府自行刪減840萬元。

綠營黨團總召謝明源、幹事長林德宇發表譴責說，國民黨團挾人數優勢強勢護航通過購物節抽現金3.5億元的追加預算，無視該方案的使用效益不清，並無台中市民限定優惠等缺失，一路護航，市府完全未遵照預算審查程序強行推動，民進黨團對此強烈譴責。

藍營黨團書記長陳政顯強調，民進黨不想開會想要利用議會人數不夠，現場清點人數想要讓會開不成，被國民黨識破詭計；議會過半數要33人，但國民黨只有32人，並未過半數；因無黨籍市議員認為應該要開會審預算到場聲援，人數方能過半，綠營的卑劣詭計失敗，還惡人先告狀。