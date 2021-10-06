總部設於我國的亞洲太平洋地區糧食與肥料技術中心慶祝成立50週年，6日舉辦「營造永續農糧體系」線上國際研討會，總統蔡英文特別為活動錄製賀詞影片，並有來自亞太地區的國際農業組織官員、學術研究單位代表、專家學者及駐台使節等超過120人參加，共同盛讚亞太糧肥中心過去半世紀以來協助各國提升農業生產力、農民收入與福祉，以及促進農業與農村的永續發展，取得豐碩的成果。

各會員國也感謝台灣以地主國身分長期支持亞太糧肥中心，並高度肯定我國農業發展經驗，盼與我國共同推動農業政策交流與合作，促進區域共榮與永續發展。

農委會主任委員陳吉仲以亞太糧肥中心理事主席身分，歡迎各國友人共同參與盛會，也感謝各會員國及夥伴長期以來對於中心的支持，使得亞太糧肥中心成為傳播及推廣農業技術與政策資訊的重要國際農業組織。

陳吉仲強調「營造永續性的農糧體系」是現今國際共同關切的議題，如何在新冠肺炎影響下及後疫情時期快速復甦，以建立永續有彈性的農糧體系，已是各國刻不容緩的重要課題。

農委會指出，亞太糧肥中心成立於1970年，宗旨在於透過農業資訊及技術的傳播與推廣，促進亞太地區農業與鄉村永續發展，以及提升農家所得與農民福祉。

台灣身為地主國及創始會員國，與日本、韓國、菲律賓、越南等會員國，以及澳大利亞、印尼、紐西蘭、馬來西亞、泰國等夥伴國長期以來共同合作，為達成中心的使命共同努力。

亞太糧肥中心每年約舉辦6至8場國際研討會與訓練課程，來自各國的數百位專家學者發表論文，平均每場次上百人次參與；該中心也出版推廣專刊、技術專刊、季刊、年刊以及專書等80餘冊，分別寄送亞太地區及世界各地共53個國家、1530個單位，而中心2013年建構及維護的亞太地區農業政策資訊平台，計有10國簽約夥伴固定提供農業政策相關文章，目前累計已達1088篇，有來自全球1萬8千餘位註冊會員，點閱次數將近1200萬次，顯見該中心影響力已擴及全球，也是國際友人瞭解台灣國情的重要窗口。

農委會表示，6日亞太糧肥中心舉辦「營造永續農糧體系」研討會，是該中心慶祝成立50週年的重要活動之一，包括紐西蘭、澳大利亞、馬來西亞及美國等駐臺代表，以及亞太農業研究機構聯盟(APAARI)、亞洲生產力組織(APO)、亞非農村發展組織(AARDO)、世界蔬菜研究中心(WorldVeg)等重要國際農業組織均踴躍參與，顯見各界高度肯定亞太糧肥中心數十年來對於國際社會的貢獻與成果。本次研討會探討新冠肺炎疫情影響下，如何邁向永續農糧體系，也針對永續農業及確保亞洲人口充足營養等主題，邀請國內外資深學者專家共同討論。