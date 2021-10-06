邵雨薇6日出席Windows 11發表會。她的男友吳慷仁今年沒入圍金馬獎，被視為遺珠，邵雨薇心疼表示很可惜，當天有特地傳訊安慰鼓勵吳慷仁，她甜蜜：「覺得他很棒。」並透露吳慷仁當天也不想讓她擔心，隨即回訊說他沒事，心情未受太大影響。

邵雨薇也說很喜歡吳慷仁在《我沒有談的那場戀愛》的表現，直誇吳慷仁在戲中詮釋的軟弱一面，同是他真實的樣貌，「他把自己最深的樣子給大家看，很有勇氣，很厲害」，並透露吳慷仁拍攝該電影時，清楚體會到自己有許多成長，收穫滿滿，邵雨薇最後還感謝導演徐譽庭，讓吳慷仁受益良多，她隨後自虧：「我好像家長。」接著解釋因為最近在《2049》和《比悲傷更悲傷的故事》皆飾演媽媽，開始變得有家長的模樣。

邵雨薇、吳慷仁感情甜蜜，吳慷仁曾表示會認真計畫求婚，2人婚事是規劃中一部分，今年會結婚？邵雨薇笑撇說：「沒這麼快，我好忙。」她自認私下不會特別有人生計畫，只會在工作上認真有規劃，私下是看很感覺型，她打趣說：「有可能是感覺對了，就突然閃婚。」

邵雨薇在4月時貼心陪著吳慷仁住院，當時吳慷仁因扁條腺發炎，引起免疫系統失調，他事後稱邵雨薇是救命恩人，邵雨薇昨直言吳慷仁那陣子太忙碌，仍照常勤練健身，加上熬夜工作等，身體沒有顧好，「他還想ㄍㄧㄥ，去醫院發現非常嚴重，他連講話都會痛，代表不是小事」，現在會叮嚀他吳慷仁照顧身體？邵雨薇笑說其實平常都是自己被他念太瘦、要吃多一點，「我比較不會念他，頂多會說一年一度健檢又到了，約一下健檢。」