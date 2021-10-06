薛仕凌低調談金鐘雙料得獎後的心情轉折。（羅永銘攝）

連俞涵暢談拍攝《茶金》的趣事。（羅永銘攝）

郭子乾談到拍攝《茶金》最大的困難就是講客語。（羅永銘攝）

《茶金》6日晚上在台北電影節舉行第1-2集特別版世界首映。（羅永銘攝）

由瀚草影視與公共電視合製，台灣首部以海陸腔客語發音的時代生活劇《茶金》，6日晚間於台北電影節舉辦第1-2集特別版世界首映。導演林君陽、製作人湯昇榮率領主演的郭子乾、連俞涵、溫昇豪、薛仕凌、黃健瑋、李杏、許安植出席首映。本屆金鐘雙料得主薛仕凌被問到得獎後的心情轉折說：「當天晚上滿驚嚇的，覺得不可思議，現在有比較冷靜，比較好一點。」

至於昔日「大嘴巴」成員宗華在IG上貼出一張社區佈告欄慶祝薛仕凌勇奪視帝的傳單，對此，薛仕凌低調回應：「那其實是烏龍，我也不想解釋。」郭子乾則跳出來說：「我也要送你一張 『此住戶是雙金鐘得主』！」讓薛仕凌害羞直說：「郭哥不要害我了啦！」至於以一票險勝許傑輝拿下金鐘視帝，有沒有安慰許傑輝？薛仕凌說：「我沒有輝哥聯絡方式，不管什麼獎項，他們都非常優秀，我才會說我運氣好。」

溫昇豪在《茶金》飾演協助美援任務的失意戰俘，製作人湯昇榮爆料，溫昇豪一開始被嫌外型太帥，定裝多次加上刻意曬黑、蓄鬍才呈現出歷盡滄桑的大叔樣貌，對此，郭子乾也爆料演出他女兒的連俞涵都稱讚溫昇豪帥。連俞涵害羞表示，因為角色設定她心儀溫昇豪，所以只要溫昇豪戲中的吊帶裝穿起來，就會覺得很帥，她雖笑說「下戲就不會了」，但導演林君陽再爆料：「在定角色的時候，連俞涵一聽到是溫昇豪就眼冒愛心，說『很帥耶』！」

郭子乾談到自己60歲首次擔綱男主角，表示自己興奮大於緊張，本身是客家人的他，竟然因為這部戲才開始學客語，他自己都喊不可思議。他表示拍攝時最大的障礙就是語言，客語學習從無到有，他開玩笑說：「我就想溫昇豪都可以了，我為什麼不行，沒想到開拍才知道溫昇豪不用說客語！」