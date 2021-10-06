受到環境風場為偏東風，北部地區風速較強，擴散條件佳；中南部地區位在背風側，稍有污染物累積；依環保署下午4時監測，中部近山區達紅色警示等級。
環保署指出，7日環境風場為偏東風，北部及東半部地區位於迎風面，擴散條件普遍較佳；竹苗至雲嘉南地區位於背風側，污染物較易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易偏高。竹苗、中部空品區為「紅色警示」等級。
8日環境風場仍為偏東風，北部地區風速較強，擴散條件較佳；竹苗至中部地區位於背風側，清晨及夜間污染物稍易累積，白天起可逐漸改善；午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。竹苗、中部空品區為「橘色提醒」等級，局部地區傍晚期間可能達紅色警示等級。
9日環境風場持續為偏東風，北部地區風速較強，擴散條件較佳；竹苗以南地區位於背風側，清晨及夜間污染物稍易累積，白天起可逐漸改善；午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。竹苗局部地區傍晚期間可能達紅色警示等級。
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