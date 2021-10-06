美國國務院5日表示，截至2020年9月，美國的核彈頭庫存為3750枚，是其自2018年3月以來首度公布核彈頭數量。《德國之聲》（Deutsche Welle）指出，前總統川普2018年後對相關數據保密，並拒絕外界的解密請求。

根據國務院聲明稿，美國目前擁有3750枚核彈頭，較2017年的3822枚減少72枚，更代表已較1967財年的最大數字31255枚減少約88%、較1989年底柏林牆倒塌時的22217枚減少約83%；另外，從1994財年到2020財年，美國共拆除了11683枚核彈頭，目前也有約2000枚已經退役的彈頭正等待拆解。

美國國務院還表示，雖然戰術核武數量不受《新戰略武器裁減條約》（New START Treaty）限制，但自1991年9月30日以來，美國戰術核武的數量下降了 90%以上，強調美國為削減核武做出的額外努力。川普擔任美國總統期間曾表示，為避免無法於俄羅斯等國動用戰術核武時做出有效反應，美國應增加該類型武器的數量。

《德國之聲》（Deutsche Welle）指出，在2018年3月公布2017年9月的核武庫存數量後，川普政府便開始對相關數據保密，長年關注美國大規模毀滅性武器（WMD）的美國科學家聯盟（American Federation of Scientists）曾請求川普解密，但遭到拒絕。

美國非政府組織「軍備管制協會」（Arms Control Association）裁軍與威脅降低政策主任芮夫（Kingston Reif）先前表示，拜登政府正重新檢視美國嚇阻戰略，有意減少核子武器在其中的作用，強調綜合性嚇阻的概念。拜登自身也曾在2020總統大選選戰期間表示，美國「不需要新的核武」、「將在減少對核武依賴和過度支出下維持強大嚇阻能力」。