惡房客積欠房租攻擊房東還放狗咬人房屋出租處今再遭人潑紅漆。(翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市陳姓男子上網控訴，有惡質房客租房不繳房租也拒繳水電費，與70多歲的老父母前去溝通請房客搬走，自己遭到蕭姓房客持鐵鉤攻擊，對方甚至還放狗咬傷老父母，之後又拿出電擊棒攻擊，未料6日清晨房屋出租處又遭潑紅漆，不僅大門口遭殃，連停在門口的汽車都遭受波及，痛批惡質房客的行為實在太過囂張。

陳男說，蕭姓房客原先答應搬走並結清拖欠的房租，沒想到卻爽約，陸續還用電話恐嚇騷擾，6日凌晨發現位於新屋區的房屋出租處就遭人潑紅漆，連停在大門口的車輛都受到波及染紅，恐嚇意味濃厚。

楊梅警分局表示，日前受理新屋區中山西路的一件租屋糾紛案，陳姓屋主表示房客蕭男租期已到，未付房租，屋主到現場要向蕭男收取房租並要求房客於10月1日搬走，商談中，屋主遭蕭男持電擊棒攻擊，陳母亦遭蕭男所飼養的狗咬傷，新屋派出所員警接獲報案件後，通知蕭男到所製作筆錄，也依傷害及恐嚇危安罪函請偵查隊後續偵辦。而6日凌晨再次接獲陳男報案房屋出租處遭人潑油漆，員警至現場拍照採證後依規定受理，並積極調閱附近監視器，全力追緝嫌疑人到案。