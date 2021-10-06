台灣基進立委陳柏惟罷免投票日在即，陳柏惟今被爆料曾在10年前駕車撞傷人後，第一時間肇逃，警方調閱監視器查獲才俯首認罪，最後被法院判刑9個月、緩刑3年。對此，陳柏惟上午也發承認此事。不過，陳柏惟臉書道歉聲明文下方留言區竟有許多民進黨大咖送暖喊加油。台北市議員徐巧芯見狀直問「鼓勵肇逃嗎？」

陳柏惟今日被指在2011年9月曾駕車撞傷機車騎士，肇事後第一時間逃逸無蹤，警方調閱監視器找上門，才俯首認罪，他也因此案被檢方起訴、法院判刑。陳柏惟對此聲明表示，當時自己無立委身份，也還不成熟，事後他做了反省，也調整了自己的人生，後來加入基進黨時，也向黨主席與同事做了報告，「沒有否認過這件事情，在罷免案滾滾而來時造成大家擔心，感到非常不好意思，而罷免案則交由選民決定。」

陳柏惟臉書刊出道歉聲明後，民進黨許多大咖包括立法院副院長蔡其昌、立委黃國書、立委許淑華、立委賴品妤、立委林楚茵、立委吳思瑤、立委洪申翰、議員高閔琳、議員黃捷、議員曾玟學、總統府國策顧問魏明谷等人都紛紛出面力挺，直喊「加油」。

對此，臉書粉專「康編碎碎念」就發文表示，「陳柏惟的疲勞駕駛文下面，一堆極品在送暖，但是都已經肇事逃逸了，怎麼還在加油？看看這群極品不只說辛苦了，還說加油，是說撞到人還逃逸真是辛苦了？還是在說開車記得加油？太諷刺了吧！」貼文一出，台北市議員張斯綱留言問道，「肇事逃逸還加油？」，台北市議員徐巧芯亦表示，「加油是鼓勵大家有肇逃嗎？」