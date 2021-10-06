為強化台灣與加拿大教育夥伴在雙語教育的交流合作，外交部及加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）今天合辦「台加高中雙聯學制線上說明會」，會後外交部、教育部及CTOT三方共同發布「雙語教育合作聯合聲明」，展現台加建立雙邊雙語夥伴關係及深化相關領域合作的決心。

外交部北美司長徐佑典出席線上說明會時致詞表示，樂見台加各級政府官員及代表踴躍出席，展現對雙方在雙語合作的高度興趣。台灣與加拿大是共享民主、自由、人權及法治的夥伴，加拿大身為雙語國家，更是我國推動「2030雙語國家政策」的最佳合作夥伴之一。

徐佑典強調，本次台灣與加拿大共同發布 「雙語教育合作聯合聲明」，可說是為台加未來深化雙語合作跨出穩健的第一步。雙方將就疫情後經濟復甦、區域安全局勢、台法持續交流合作等多面向議題廣泛交換意見，進一步深化台法人民的堅實友誼及互惠互利的實質夥伴關係。

加拿大駐台代表芮喬丹（Jordan Reeves）及教育部國際及兩岸教育司司長李彥儀也出席該場說明會。加拿大安大略省（Ontario）、沙士卡其灣省（Saskatchewan）及卑詩省（British Columbia）等三省教育單位代表分享雙聯學制內容，我方則有台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣及屏東市計12個直轄市與縣市政府，以及超過10所台灣高中派員線上踴躍參與，成效良好。