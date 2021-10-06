明華園總團經典作品《韓湘子》描述韓湘子成仙的故事，已有15年未重演，疫情間團隊整裝再出發，將於近期重現此作。製作人陳昭賢表示，這齣戲傳遞了人間真情，正是疫情間最需要的事。

陳昭賢表示，故事中的韓湘子，手中握有一把神奇白玉笛，不僅讓四季更迭，還能穿梭時空回到前世，更能安撫人心，但真正擁有力量的不是那把白玉笛，而是他的真情，「數百年來韓湘子用他的真情尋覓他的妻子，連佛陀都深受感動，這兩年因為疫情帶來人與人的疏離與不信任，我想現在這個世界應該需要韓湘子的真情帶來正能量，重新建立起人與人之間的信任與包容。」

陳昭賢是明華園總團第三代成員，她表示，這次重演，製作團隊成員年齡從30歲到60歲皆有，「橫跨30年不同的價值觀與審美觀，每次會議都是革命，各自捍衛心目中的最佳呈現，全新的《韓湘子》就在說服和被說服中誕生，希望能代表不同年齡層的觀眾，更期待新的《韓湘子》能夠跟各個世代對話，並且受到大家的喜愛。」

《韓湘子》演出陣容除了資深演員孫翠鳳、鄭雅升、陳勝在之外，還有青年軍成員。鄭雅升也發揮「一趕四」本領，一人演出四個性格迥異的角色。

此外，由青年軍成員陳昭婷所飾演的「帝雲釋」，是指點韓湘子吹奏笛音的神祕僧人，戲份少卻是全劇的關鍵。陳昭婷過去曾參與過《韓湘子》演出，從首演的群鳥、宮女、黃鶯演到這次的帝雲釋，她直呼，雖然帝雲釋一角只有三場戲，但情緒轉折大不同，也因為她的個性較為感性，剛開始揣摩角色常深陷劇情不停落淚，直到母親孫翠鳳指導她才豁然開朗。《韓湘子》將於10月30日、10月31日在國家戲劇院登場。