雙十連假會有颱風亂台灣？有報導指出，「獅子山」颱風最快在今天（6日）生成，「圓規」颱風則可能在雙十連假成形。對此，天氣風險公司總經理彭啟明坦言，「好像大家已經被嚇飽了。」

最近熱帶洋面不平靜，中央氣象局指出，南海的低壓最快在今天增強為颱風「獅子山」，周四、周五（7日、8日）水氣會來到台灣；另外有媒體預估，菲律賓東方海面的低壓，最快在雙十節（10日）當天會發展成「圓規」颱風，由於剛好是在連假期間，不少人開始擔心，國慶連假會受到壞天氣攪局。

對此，彭啟明在臉書指出，這幾天不停被問到連假會不會受到颱風影響，坦言「好像大家已經被嚇飽了。」彭啟明提到，連假期間的確有颱風發展，但他認為，「等到熱帶性低氣壓正式生成要變颱風前，再來說颱風名稱會比較合適，太早說都是浪費版面，博新聞熱度而已。」

彭啟明表示，連假期間天氣大致上維持類似的天氣，東北部及東半部水氣和這幾天一樣會略多一點，偶有陣雨，西半部很晴朗，會持續保持關注發展。氣象局提醒，國慶連假周六至周一（9日至11日）要留意菲律賓東方熱帶系統的發展，北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區短暫陣雨，且有局部較大雨勢，其他地區則為多雲，中南部及各地山區，午後局部短暫雷陣雨。