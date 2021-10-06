欣逢建國110年，中華郵政公司特採「110」意象設計，以科技、醫療、建設及環保為題材，訂於2021年10月8日發行「中華民國建國110年紀念郵票」1套4枚，彰顯各項建設發展成果，郵票面值分別為6元、8元、10元及28元。

本套郵票圖案簡介如下：

一、科技(面值6元)：以人工智慧(AI)、5G概念為設計元素，並加入「福爾摩沙衛星七號」圖案，呈現臺灣科技發展。

二、醫療(面值8元)：以醫療、防疫研發為設計元素，傳達臺灣完善醫療照護成果。

三、建設(面值10元)：分別以捷運、火車及高雄港等圖案，呈現桃園機場捷運、環島鐵路電氣化與港口擴建等建設成果。

四、環保(面值28元)：以再生能源、綠建築為設計元素，傳達臺灣綠能建設及環境保護發展。

配合郵票發行，中華郵政公司特印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於10月6日發售；另製作預銷首日戳低值封及套票封於郵票發行當日供售，可至各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。