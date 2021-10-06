彰化銀行統籌主辦遠東機械工業股份有限公司新臺幣37.5億元聯貸案順利募集完成，於6日於遠東機械嘉義總部舉行簽約儀式，由彰化銀行董事長凌忠嫄代表銀行團與遠東機械董事長莊惠美簽訂聯貸合約。

本次聯貸案資金用途係償還既有金融機構借款暨充實中期營運及購料週轉金所需，由彰化銀行擔任統籌主辦行，聯貸銀行團成員包括華南銀行、合作金庫、第一銀行、臺灣中小企銀、新光銀行、台灣銀行、兆豐銀行、農業金庫、台中銀行、高雄銀行及板信銀行等合計共12家金融機構參與。本聯貸案原擬籌組額度為35億元，在金融機構踴躍參貸下，超額認購達125.7％，最終以37.5億元結案，顯見參貸機構對遠東機械經營團隊的支持及肯定。

遠東機械經營鋼管製造近60年，且持續研發API鋼管、大口徑鋼管、鋼管樁、鋼管板樁等，其中於國內碼頭鋼管樁之應用市占率達80％以上，技術力深獲國內各大營造廠之信賴。另外，對於風力發電水下基礎結構用鋼管，及台商回流建廠相關方型管及原料管線用之小尺寸鍍鋅鋼管需求持續增溫，遠東機械可望進一步受惠，同時積極布局外銷市場，未來營收及獲利成長可期。