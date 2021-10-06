基進黨立委陳柏惟遭踢爆10年前曾肇事逃逸，陳柏惟今天(6日)也坦言有此事，遭撞的受害者現狀也曝光，仍留有當時車禍的後遺症，走路「掰咖」一拐一拐，鄰居還原當時情況，更痛罵「年輕人如果都學他，台灣就沒救了」。

根據《TVBS》報導，遭陳柏惟撞傷的老翁如今已80多歲，因車禍後遺症，至今仍行動不便，走路掰咖，原本喜歡騎車兜風的他，如今只能騎腳踏車慢慢移動。

當時時間是2011年9月早上6點半，陳柏惟駕駛的自小客突然變換車道，撞到老翁，但沒停下來查看，而是繼續行駛，肇事逃逸，鄰居發現後趕緊通知家人並報警，才救回老翁一命。事後警方調閱沿途監視器，才逮到陳柏惟，達成和解時已經是隔年3月底。

陳柏惟遭踢爆肇逃，在臉書PO文承認確有其事，表示自己當時不成熟，加上兼差兩份工作，疲勞駕駛才會出事，底下則是民進黨民代、綠營網紅與側翼洗版，一面倒大讚有擔當，為陳柏惟加油打氣，卻讓網友看傻，大罵民進黨已經沒有是非概念。