台灣基進立委陳柏惟罷免投票，剩下不到20天。卻被資深媒體人黃揚明在臉書爆料，陳柏惟在10年前開車撞傷人後肇逃，最後被判刑9個月、緩刑3年、接受3場法治教育。民進黨今天中常會中，僅祕書長林錫耀表示，民進黨的立場就是「挺3Q、反惡罷」，但身兼民進黨主席的總統蔡英文，並未多做評論。被問到蔡總統也不敢講挺不挺，前民進黨立委郭正亮卻語出驚人表示，被黃揚明爆料陳柏惟肇逃，大家都嚇到了。

黃揚明6日在《國民大會》節目中表示，陳柏惟當年肇逃的起訴書裡面，有幾件事跟常理不符合，比如陳柏惟犯罪的時間是在2011年9月29日上午6點多，他撞到機車騎士，一般警察通緝到案，都認了，只要被移送，檢察官開庭第一件事會問要不要和解。結果陳柏惟到被起訴還沒和解，直到2012年3月27日才和解，就是兩邊沒有談好。一種是家屬開的條件，陳柏惟不接受，或者陳柏惟覺得他沒有錯，不需要和解。後來是40萬元和解，以這種腦部受傷，一般來講，這樣的金額並不算大。

黃揚明接著表示，在公開的判決書和起訴書上，並沒有警察筆錄的詳細內容，大概把案情描述了一下，比如陳柏惟上午6點多撞到機車騎士、幾點幾分到警察局說明偵訊；有媒體人說陳柏惟的酒測值是零，黃揚明對此表示，陳柏惟幾點幾分在警察局做酒測，只要把當天的筆錄拿出來，就可以解決。陳柏惟說，「需要這麼細節嗎？」但惡魔就藏在細節裡。

主持人問，民進黨還挺不挺陳柏惟？現在看起來有點尷尬，連在平面媒體都不具名，蔡總統也不敢講。郭正亮此時突然說，「被黃揚明爆料(陳柏惟)肇逃，大家都嚇到了。」