近年來時尚與音樂不但息息相關，也是共生共榮的關係，故臺北時裝週暨前兩屆邀請OZI、吳卓源獻聲後，今年邀請曾獲金曲獎最佳單曲製作人獎的音樂鬼才YELLOW黃宣操刀主題曲《Paradigm》，並邀請女神徐若瑄一同合作，以他擅長的聲響編曲，創造前衛的工業氛圍。

黃宣表示，「《Paradigm》是典範的意思，很符合時尚的精神，你就是你自己最好的模範。」此次她也邀請心目中女神Vivian徐若瑄合作，「以前我就對『黑色餅乾』時期的她有強烈印象，如果要找個有點酷、有點調皮，同時又要帥氣又性感的女生詮釋這段歌詞，她真的是不二人選。」而徐若瑄也為這首歌嘗試新的演唱方式，而那也是她最喜歡自己的模樣之一。她說：「我用了平常比較少用的中音，算是很新的突破，那是我個性中比較大女人的那一面，YELLOW黃宣讓我有機會表現出來，我很喜歡這樣的呈現。」

黃宣著Plateau Studio莫藍色皮夾克與皮褲，搭配Audemars Piguet皇家橡樹離岸型自動上鍊計時碼錶，呈現工業未來感。（VOGUE雜誌提供）

此次除了音樂合作外，徐若瑄也參與部分歌詞填寫，她趁著回台在隔離期間火速完成歌詞，把面對艱難疫情卻在各自崗位努力的大眾放進歌詞，「十幾二十年後再聽這首歌，我們會想到此時此刻，我們是如何地如地努力共同完成這樣的事情。」而本次拍攝音樂MV時，徐若瑄選擇潮流感十足的Balenciaga紅色褲裝與Stella McCartney連帽式喇叭褲，展現難得嘻哈風格;而黃宣則選擇台灣新銳品牌「Plateau Studio」的莫藍色皮夾克與皮褲，巧思搭上紅色耳環，與Audemars Piguet皇家橡樹離岸型自動上鍊計時碼錶，呈現簡潔有態度的風格。