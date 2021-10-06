臺北時裝週本次除了明（7）日上場的開幕秀、陸續登場的品牌秀外，也邀請資深時尚媒體人盧淑芬以《時裝時代・時代時裝》打造台灣時裝史主題展，現場除具時代氛圍的情境展區，也展出許多台灣品牌設計師的原件作品、照片故事等，為台灣第一個完整的台灣時裝史展覽。

本次展覽一共分為母親般的紡織時代、時裝品牌的啟蒙時代、擁抱創新的自由時代、國際品牌的競爭時代、走向世界的發光時代、臺灣時裝的文化時代等六個時代，記錄自50年代起台灣的時裝變遷。策展人盧淑芬表示「本來要挖掘以前存在，但現在已經不存在的東西就蠻困難的，再加上就是很多服裝、照片因保存不佳或是版權歸屬不清等因素，都成為準備這次展覽最大的困難。」但仍有許多同行、熱愛時尚的藏家熱情借出作品、收藏，促成此次的展覽，讓台灣時裝迷們更得以全面性地了解台灣時裝歷史。

本次展覽一共分為六個年代，圖為擁抱創新的自由時代。（臺北時裝週提供）

本次展覽將於即日起至11日止，於松山文創園區2樓多功能展演廳展出。