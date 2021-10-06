活躍於電視劇及劇場的資深女星洪綺陽，今(6日)晚間驚傳於家中逝世，享年51歲。她的好友丁也恬稍早在私人臉書證實噩耗，難過寫下：「綺陽師兄，願您，無怖畏，離苦得樂。」透露洪綺陽本月25號獨居家中過世。

洪綺陽出道10多年，演出經驗豐富，曾參與《他們在畢業的前一天爆炸》、《愛。回來》、《火神的眼淚》等多部膾炙人口的好戲，演技更深受國際肯定，2010年以客家電視台《轉屋下》入圍首爾電視節大獎最佳女配角，2015年再次以客家電視台《已讀不回》入圍新加坡亞洲電視大獎最佳女主角。

然而洪綺陽演員好友丁也恬今(6日)就在臉書證實洪綺陽過世噩耗，難過寫下：「綺陽師兄，願您，無怖畏，離苦得樂。」令演藝圈眾人不敢相信，急忙追問洪綺陽逝世原因，丁也恬則稱洪綺陽獨居在家，於上月25號過世，更感嘆生命脆弱，人生太無常。

丁也恬接受《中時》記者訪問表示，她是在悉達多本院佛學會修行佛法的師兄弟成立的緊急迴向小組群組中得知消息，就她所知，獨居的洪綺陽在家倒下後，被聯絡不上她的表姊發現不對勁送醫，但已回天乏術，因為她沒什麼家人，表姊已在10月4日為她舉行完告別式。