因應疫情影響，中央政府推出振興五倍券，希望刺激國人消費，帶動國內經濟發展，於9月22日起可利用信用卡、電子票證及行動支付等方式綁定，10月8日起開始消費；實體券部分，全國15000多家超商（市）於9月25日起開始受理預訂作業，10月8日起開始領取，關於五倍券的領取及使用方式若有不熟悉，可至政府五倍券官網「5000.gov.tw」查詢，網站中將提供詳細說明，方便民眾上網查詢。

林口警分局詐騙集團可能透過振興五倍券兌領或交易等相關用語行騙，切勿因貪小便宜私下交易，不但違法，遭詐機率也相當高，務必提高警覺，小心上當受騙。(來源:NPA署長室)

10月8日起實體五倍券開始領取，並且實體、電子五倍券同步開放消費，相關五倍券優惠訊息也不少，林口警分局提醒民眾近年來詐騙案件頻傳，詐騙集團可能透過振興五倍券兌領或交易等相關用語行騙，切勿因貪小便宜私下交易，不但違法，遭詐機率也相當高，務必提高警覺，小心上當受騙。

林口警分局長陳忠龍也相當重視五倍券的領取及消費，擔心民眾因不熟悉流程或使用方式，遭有心人士詐騙，因此警方透過各個集會場所不厭其煩的向民眾宣導反詐騙資訊，希望民眾能安心、放心的使用五倍券！