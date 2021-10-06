因應疫情影響，中央政府推出振興五倍券，希望刺激國人消費，帶動國內經濟發展，於9月22日起可利用信用卡、電子票證及行動支付等方式綁定，10月8日起開始消費；實體券部分，全國15000多家超商（市）於9月25日起開始受理預訂作業，10月8日起開始領取，關於五倍券的領取及使用方式若有不熟悉，可至政府五倍券官網「5000.gov.tw」查詢，網站中將提供詳細說明，方便民眾上網查詢。
10月8日起實體五倍券開始領取，並且實體、電子五倍券同步開放消費，相關五倍券優惠訊息也不少，林口警分局提醒民眾近年來詐騙案件頻傳，詐騙集團可能透過振興五倍券兌領或交易等相關用語行騙，切勿因貪小便宜私下交易，不但違法，遭詐機率也相當高，務必提高警覺，小心上當受騙。
林口警分局長陳忠龍也相當重視五倍券的領取及消費，擔心民眾因不熟悉流程或使用方式，遭有心人士詐騙，因此警方透過各個集會場所不厭其煩的向民眾宣導反詐騙資訊，希望民眾能安心、放心的使用五倍券！
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