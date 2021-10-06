市場調研機構Strategy Analytics最新報告指出，2021年第三季，中國品牌手機業者小米在中東歐地區5G手機出貨量市占率排行第一，達到42％，遠遠甩開第二位的蘋果達15.8個百分點，預計今年小米會繼續在中東歐市場保持領先地位。

香港經濟日報6日報導，值得留意是，9月底中東歐國家之一的立陶宛國防部曾經建議消費者避免購買小米等中國手機，但無阻於小米整季出貨表現。2021年第二季小米的中東歐5G手機市占率約41.8％，年增高達37.5個百分點。

蘋果及三星緊隨小米之後，第三季市占率分別為26.0％及11.5％。第四位及第五位則為realme及ONEPLUS，市占率為7.2％及2.5％。

Strategy Analytics高級分析師Yiwen Wu表示，小米利用華為缺乏新手機的情況下，以高品質、性價比高的5G手機組合，例如紅米 Note 9T 5G和小米11 5G進軍市場。

Strategy Analytics總監Ken Hyers預計，蘋果iPhone 13在今底將會拿下強勁的出貨量，但其高定價將限制其業績表現。Hyers表示，三星憑藉其實惠的5G手機位列第三，市占率約11.5％，年減22.8個百分點。