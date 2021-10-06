眾所週知的抗議天王柯賜海，步履蹣跚地踟躕在陽明山一處靜僻的巷道間；在消聲匿跡多年後，被媒體暱稱「柯董」的柯賜海，已經沒有那份氣力，再對著攝影機舉牌高喊「馬英九還我牛！」

如今2坪不到的露營車就是柯賜海全部的家當，起居吃住全在裡面，一塊墊在後座放平椅背的木板，就是每晚安睡的床鋪，懸掛在左右車窗上的細繩，則是披滿了換洗衣褲，煮飯開伙靠的是露營用的卡式瓦斯爐，附近的公共溫泉浴池可供洗滌，一張放在車外的塑膠椅，剛好讓樹蔭遮蔽頭頂的豔陽，舒適的環境，讓不知情的路人還以為這樣的設備，是退休享清福才能有的閒情雅緻。

昔日的抗議天王柯賜海，如今蝸居在陽明山的露營車裡，2坪不到的露營車就是柯賜海全部的家當。（王爵暐攝）

受訪時，柯賜海正準備吃午飯，一鍋白飯配滷五花肉就是全部的菜色；對提問雖然還能做出回應，但罹患有帕金森氏症多年後，每次的回答都要沉吟再三；對現況柯賜海表示自己身體的狀況已經恢復七、八成了，每天運動14個小時，吃的東西都是自己去買的，有時候會配一些罐頭，目前還不需要外人接濟，對於家人，柯賜海選擇沉默不願多談，就匆匆忙忙收拾才吃了兩口的白飯，踏著蹣跚的腳步說「我又要去運動了！」

被封為抗議天王的柯賜海（左），總是拿著寫滿標語的手板緊貼在受訪者身後表達自己的訴求。（本報資料照片）

早年，柯賜海只要出現在新聞採訪現場，因為過大的肢體動作和高聲抗議的干擾，總不時和媒體記者發生衝突，輕則雙方相互叫罵，重則拳腳相向，但久而久之，柯賜海也與媒體記者間建構出一套互不相干擾的默契，在新聞現場等待空檔，彼此間還會噓寒問暖、交換情報，有的媒體甚至把柯賜海當成新聞主角來做報導，也是這個過程得知「柯董」身價不斐，但隨著柯賜海陸續傳出與家人間的財產是非與罹患帕金森氏症等狀況，柯賜海逐漸消失在鏡頭前，之後再有消息，也都是落魄失意的一面，去年的「反毒豬、反雙標、反黨國」秋鬥大遊行，應該是近年柯賜海最後一次以抗議天王的角色出現在新聞現場；對照當年無役不與的衝勁，現在只能蟄居在陽明山露營車裡的景況著實令人不勝唏噓！