演員洪綺陽驚傳過世。（摘自臉書）

活躍於電視劇及劇場且演過不少客台、大愛台戲劇的演員洪綺陽（本名洪敬恒），驚傳9月25日在家昏倒後辭世，享年51歲。她2010曾以客台《轉屋下》入圍「首爾電視節大獎」最佳女配角，2015年再以客台《已讀不回》入圍「新加坡亞洲電視大獎」最佳女主角，今年在公視《火神的眼淚》飾演劉冠廷飾演的林義陽的媽媽，噩耗傳出後令與她合作過的丁也恬、王琄、夏靖庭等演員都同感不捨。

丁也恬今在臉書透露洪綺陽逝世噩耗，她悲痛表示，「綺陽師兄，願您，無怖畏，離苦得樂。」丁也恬受訪時表示，她是在悉達多本院佛學會修行佛法的師兄弟成立的緊急迴向小組群組中得知消息，就她所知，獨居的洪綺陽在家倒下後，被聯絡不上她的表姊發現不對勁送醫，但已回天乏術，因為她沒什麼家人，表姊已在10月4日為她舉行完告別式。

丁也恬表示，她曾和洪綺陽合作《醬園生》，「她人很好，很熱心，是個低調的人，合作過的很多演員也都說她是很好的人，最近幾年都很多佛事」。她當時在劇中飾演洪綺陽的長輩，有一場她過世的戲， 洪還抱著她痛哭，淚水滴到她臉上。她說，洪綺陽生前常在悉達多本院佛學會修行佛法、做義工，兩人因為疫情已經一年多沒見面，之前在有一個法會有見面，之後都是線上見面。至於洪離世原因，她也僅知對方身體不是很強壯，吃得很少，可能體力不支就昏倒，「讓人不勝唏噓。希望大家多注意要常與獨居朋友聯繫，像這種體弱昏倒可能當事人自己也來不及打電話求助」。

消息曝光後，夏靖庭感傷留言「感到難過，曾經合作多次」，王琄表示「天啊！不可能吧！不要！哭」，李明川也說「我會在心裡為她送行」， 黃采儀則祝福她「離苦得樂」。與洪綺陽在《火神的眼淚》飾演母子的劉冠廷則透過經紀人表示，她是一個溫暖的人。

洪綺陽曾在《女孩上場》飾演女主角蔡嘉茵的媽媽，該劇製作人陳南宏表示，除了該劇，還有很多戲也跟她合作，像是《新丁花開》、《阿戇妹》，一直以來覺得她是百變金剛，演什麼像什麼，也覺得她記憶力很好，有合作過的人都會記得，印象較深刻的是，她這幾年潛心修行，所以也會希望接的戲劇以正向、富有教育意義為主。