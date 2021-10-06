北京年初實施的「三條紅線」政策，主要旨在限制房地產企業融資規則，降低大陸房地產商的負債和財務槓桿，多數上市房企都至少觸及一條紅線，近期深陷違約危機的恒大更是三條全踩；大陸許多開發商過去大舉投資英國倫敦，然受限於「三條紅線」，可能讓這股風潮戛然而止，導致大陸投資的倫敦數千套高級住宅工程停擺，成為爛尾樓。

大陸為降低大陸房地產商的負債和財務槓桿，年初實施「三條紅線」政策，限制房地產企業的融資規則，分別為剔除預收款項後的資產負債率不能高於70%；淨負債率不能高於100%；現金短債比小於1。

若踩了其中一條，年負債增速不能超過10%，兩條則不得超過5%，三條全踩者，不得增加有息債務；其中三條全踩的房地產企業僅3家，其中包含恒大。

《金融時報》報導，房地產研究機構Real Capital Analytics數據顯示，2013至2018年之間，大陸、香港許多開發商流入倫敦高達35億英鎊的資金，直逼2017年倫敦土地跨境投資的總金流。

然而，在過去3年中，投資金額急速萎縮，僅剩該水位約十分之一，即便如此，倫敦迄今仍有數以千計的房地產資金源於大陸，且大多工程只到一半、未開售。

一家總部位於廣東的房地產開發商碧桂園，2018年投入8000萬英鎊的價格，購買倫敦波普勒（Poplar）一片土地，並計畫斥資4億英鎊建設近800套住宅，但迄今仍未動工；廣州主要地產開發商富力地產的子公司R&F Properties和香港中渝置地，2017年也以5億英鎊購買倫敦九榆樹區的一片土地，迄今也仍未完工。

事實上，倫敦的公寓房價從2014年以來不斷下探，主要原因是英國對外國買家課徵新稅、三場普選和脫歐所帶來的不確定性，動搖投資人情緒，據仲介業者透露，雖然過去一年稍有上漲，但倫敦市中心高級住宅的價格仍比2014年還要低22%。

綜合上述因素，開發商對英國房地產投資的樂觀前景有所動搖；總部位於上海的綠地控股，2014年斥資8400億購買英國金絲雀碼頭（Canary Wharf）的土地，但最終在2018年停止開發。有鑑於此，大陸對英國倫敦房地產的投資急速萎縮，首要之急已經不是大陸資金是否還會流入英國，而是他們是否會撤出。