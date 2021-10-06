花蓮縣政府今天（6日）在鳳林鎮舉辦「箭瑛紀念廊道啟用及追思張箭、鄧玉瑛教師殉職44周年紀念活動」，以原住民歌舞、客語詩歌演唱表達祝福，縣長徐榛蔚與殉職家屬、教育界人士、地方鄉親共同出席，感念兩位教師以生命奉獻教育的師道精神，場面溫馨感人。

徐縣長率領眾人徒步登上台階走向箭瑛公園，向立有張箭和鄧玉瑛紀念銅像獻花致敬。(戴志揚翻攝)

紀念活動先由阿美族原住民歌舞揭開序幕，來自大榮國小客語詩歌演唱，向張箭、鄧玉瑛兩位老師表達崇高敬意。(戴志揚翻攝)

紀念活動先由阿美族原住民歌舞揭開序幕，來自大榮國小客語詩歌演唱，向張箭、鄧玉瑛兩位老師表達崇高敬意。主辦單位特別邀請當年全程參與救援、命名及追蹤報導的前聯合報召集人、更生日報副總編輯田德財，分享當年這一場轟動全國教育界、感人肺腑、克盡職守的師道事蹟。

徐縣長率領眾人徒步登上台階走向箭瑛公園，向立有張箭和鄧玉瑛紀念銅像獻花致敬。(戴志揚翻攝)

田德財回憶說，當年他身在基層，擔任大榮里幹事，這場意外引發全國注目。行政院長蔣經國深受感動，決定在該處興建水泥大橋，解決當地交通問題，表彰張、鄧二位老師因公殉職的精神。歷經四十多年後，我們要感謝前後任縣長傅崐萁、徐榛蔚、地方民意代表接棒努力，我們有幸見證第一代、第二代箭瑛大橋，尤其兩位老師的精神讓鳳林鎮教育精神發光發亮，也代表花蓮縣、中華民國的教育精神宣揚世界。

徐榛蔚和鄉親共同欣賞廊道上設置解說牌，闡述箭瑛大橋歷史及兩位老師事蹟。(戴志揚翻攝)

代表張箭老師遺族與鄧玉瑛老師胞兄的前建設處長鄧明星表示，因花蓮溪河道變寬，超出橋梁原設計470公尺的長度，造成當地水患。花蓮縣政府於2013年改建此橋，獲第九河川局、花東基金經費支持，斥資新台幣4.5億元經費，2019年破土並於今年7月29日完工通車，採雙塔造型脊背橋，橋長960公尺、橋寬9公尺，中間塔高23公尺，以雙手合十的造型紀念兩名老師，設立觀景台，保留東側2座橋墩及橋面作為紀念廊道，誠摯地感謝前縣長傅崐萁立委、現任縣長徐榛蔚，讓兩位事跡永遠保存下來。

縣議員林源富、張懷文及鳳林鎮長蕭文龍親自到場致意，祝賀箭瑛紀念廊道的啟用，感謝時任花蓮縣長傅崐萁委員爭取興建大橋經費施作，擁有高標準的新大橋及時解決颱風雨季產生淹水困境，提供往來兩岸居民一條安全的路橋；也感謝時任立法委員的縣長徐榛蔚在合乎法令規定之下爭取保留舊大橋並改建成箭瑛紀念廊道，供後人憑吊。

縣長徐榛蔚上台致詞，感謝縣府建設處團隊及施工單位，這兩年重大地方交通建設先後多次榮獲國家建設卓越獎，去年的箭瑛大橋，今年美崙綠網與拉庫拉庫溪布農族祖屋，都是縣府同仁努力付出，才讓花蓮縣建設受到國家級肯定。徐縣長感性地說，箭瑛大橋守護著兩岸的鄉親，也見證鄧老師與張老師的師道精神。

徐榛蔚舉例說，這幾年，縣府努力地挖掘豐富的人文資產，感謝張懷文議員在擔任壽豐鄉長時配合縣政府文化局，將豐田市場整建為全國首座由地方政府施建的考古博物館。時空雖然交錯，歷史、文化方面保護正是維持現在擁有，也要把過去的部分給找回來。

會後，徐縣長率領眾人徒步登上台階走向箭瑛公園，向立有張箭和鄧玉瑛紀念銅像獻花致敬，接著走回四十四年前的第一代箭瑛大橋西側，主持紀念廊道啟用儀式，和鄉親共同欣賞廊道上設置解說牌，闡述箭瑛大橋歷史及兩位老師事蹟，或透過QR Code在手機上欣賞客家詩人葉日松著作並朗誦「箭瑛大橋」及客家創作歌手徐世慧作詞、作曲並演唱的「箭瑛大橋頌」等作品，還有田德財等多位人士提供舊箭瑛大橋歷史照片，以及新箭瑛大橋建造過程全程縮時攝影，讓舊橋歷史及新橋建造過程相互輝映。

現任校長協會理事長的鳳林國小李國清校長及花蓮縣教育會理事長邱紫慧校長指出，「箭瑛紀念廊道」啟用，除了傳承歷史意義及教育價值，且可帶動觀光發展，讓新箭瑛大橋景觀橋、箭瑛公園及箭瑛紀念廊道串連成為美麗的新景點。前建設處長鄧明星期盼教育界未來有能力成立箭瑛教育文化學會持續彰顯師道教育精神。