振興券支付再賺高雄券，義大皇家酒店第2晚免花錢。（義大皇家酒店提供）

行政院推出近日將發放振興五倍券，亦是民眾最夯的消費話題，高雄市政府加碼推出「高雄開就賺」的限量高雄券，只要在高雄旅宿業使用紙本振興五倍券支付，每1千元振興券即可獲贈2百元高雄券，還可登錄發票抽特斯拉、iPhone 13、PS5等熱門商品，高雄義大世界園區內的義大皇家酒店與義大天悅飯店同步加碼線上好康。

義大皇家酒店限量推出「義大Fun心玩」家庭房住宿專案，包含2客成人與2客兒童早餐、義大世界遊樂園門票的套裝，平日只要5000元即可入住，而全額使用振興紙本券支付更可以贈送之1000元高雄券續住第2晚（不含早餐），等於一份振興券就能享受3天2夜的親子假期。

想要住宿同時享受酒店美食，也可升級訂購義大皇家酒店「義大Fun心玩」ALL-IN-ONE專案，專案售價1萬元，包含面對摩天輪的豪華家庭房住宿2晚、一家四口的義大遊樂世界雙日入園門票與雙日自助早餐，持實體振興券支付全額房費，還可用獲贈2000元高雄券加購入住期間的兩晚晚餐，包含皇樓中餐廳中式分享餐與義大利餐廳的義式分享餐。

此外，義大皇家酒店內星亞自助餐廳、皇樓中餐廳、義大利餐廳、柳町日本料理、牛排屋鐵板燒等5大主題餐廳，也搭配「高雄開就賺」活動推出「酒足飯飽好享受」優惠，只要在活動期間持實體振興券支付，滿1000元還有機會獲贈限量發送的高雄券200元，並可用200元高雄券加購餐廳內推出的推薦飲品1組（優惠不得合併使用）。

義大天悅飯店搭配振興券與高雄券，推出1泊2食搭配遊樂園門票的套裝方案，2大2小入住溫馨家庭房，包含翌日早餐、咖啡廳火鍋全家餐與義大遊樂世界門票，售價5000元，全額使用紙本振興券支付，不僅可領取1000元高雄券，還可用高雄券續住原房型第2晚（不含早餐）。