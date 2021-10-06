基進立委陳柏惟今遭資深媒體人黃揚明爆料，曾於2011年9月駕車撞傷一名騎士後，肇事逃逸，後被警方調閱監視器查獲，才俯首認罪，進而遭法院判刑。陳柏惟今也透過臉書發聲明承認自己是疲勞駕駛。但卻有綠營民代如立委賴品妤、無黨籍高雄市議員黃捷留言聲援喊「加油」、「辛苦了」，讓部分網友傻眼直呼「太諷刺了吧」、「極品」。

陳柏惟臉書道歉聲明文下方留言區許多民進黨大咖送暖喊加油。(圖/擷自臉書粉專「康編碎碎念」)

對於撞傷人後肇逃一事，陳柏惟今受訪回應，這不是抹黑，是事實。自己當初投入政治，參選、入黨，都有和相關黨主席、同事報告，也沒有否認過，但基於與當事人有保持聯絡，對方希望不要公開。此事自己當時在偵查庭時已坦然面對，也已和解。

立委陳柏惟曾南下高雄，幫無黨籍高市議員黃捷宣傳反罷免。（圖/本報資料照，柯宗緯攝）

值得注意的是，陳柏惟將此事原委放上臉書，引來不少泛綠民代聲援，民進黨立委蔡其昌留言喊「辛苦，加油！」，吳思瑤喊「正能量前進！加油」、林楚茵喊「不迴避，勇敢面對解釋，你已經很棒了！加油」，洪申翰留言「加油」，趙天麟則稱「正向以對值得肯定」，賴品妤和苗栗縣議員曾玟學也留言「加油」。值得注意的是，先前同樣遭罷免的無黨籍高雄市議員黃捷，也現身留言「柏惟加油」。

左起：民進黨立委賴品妤、高雄市議員黃捷、無黨籍立委林昶佐。（圖／取自林昶佐臉書）

而綠營民代相關留言，也讓藍營大傻眼。粉專「康編碎碎念」6日發文表示，「疲勞駕駛文一堆極品在送暖，但是都已經肇事逃逸了，怎麼還在加油？」。她質疑是說「撞到人還逃逸真是辛苦了」？還是在說「開車記得加油」？太諷刺了吧。