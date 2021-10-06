日本新生代女星澤口愛華（沢口愛華）在15歲時，參加家鄉名古屋舉辦的美少女選拔賽一舉奪冠，之後以偶像組合dela一員出道，隔年在「Miss Magazine 2018」比賽打敗2893人拿下第一名，發行的寫真集都造成搶購熱潮，因此還有「令和寫真女王」封號；今年滿18歲的澤口愛華有著童顏加F罩杯身材，最近曝光的辣照雙球巨到泳衣快包不住，火辣程度爆表。

澤口愛華從小的夢想就是成為一名演員，最喜歡的女演員是高畑充希，為了有朝一日能和她相遇，因此15歲那年就主動報名家鄉名古屋的美少女選拔賽，奪冠後成功加入偶像組合dela；愛華有著一張清純可人的臉蛋，身高又只有154公分，但卻有超兇猛的F罩杯，也讓她開起「寫真偶像」之路。

16歲時愛華發行第一本寫真集，沒想到就創下搶購熱潮，還登上Oricon周榜中排名第5，以新人來說成績相當優異；隔年從偶像組合dela畢業，隨即發行第二本寫真集，不負眾望登上亞馬遜圖書銷量排行榜第1，種種優異成績，也讓愛華被粉絲封為「令和寫真女王」。

今年滿18歲的愛華，離開原經紀公司以個人名義繼續演藝工作，也不時在IG或推特更新近況，昨（5）日上傳一張寫真照，豐滿上圍只穿著平口比基尼，稀少布料幾乎快包不住她超有料的F罩杯雙球，讓網友大飽眼福；有不少粉絲也注意到，成年後的愛華臉上多了點成熟韻味，身材也是越來越好，讓人更期待她將來推出的新作品。