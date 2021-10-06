《國防新聞》（Defense News）6日報導，美國海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）強調，美軍的戰略目標「並非與中國大陸開戰」，而是依靠加強美軍戰力、與印太盟友合作、向台灣提供必要武器和技術等手段，嚇阻北京政府武力犯台的野心。

戴杜羅5日於美國海軍學院（US Naval Academy）發表演說，提前講述即將公布的最新戰略指導文件內容，稱預期目標「並非與中國大陸開戰」，因為「沒人願意捲入衝突」，強調他的首要任務是「如何以有限的國防預算，達成嚇阻中國大陸的目標」。

戴杜羅表示，他已審核海軍軍令部長吉爾戴（Mike Gilday）上將的分散式殺傷（Distributed Lethality）概念，以及陸戰隊司令柏格（David Berger）上將的「2030年兵力設計」（Force Design 2030）計畫，並認為兩者的方向都正確，將探討如何有效為其提供資源。

另外，美國海軍也正投資造船廠等戰備設施，以及人工智慧、網路安全、無人載具、極音速飛彈等新技術，確保部隊在面對中國大陸時能有足夠的作戰能力；戴杜羅強調，中國大陸近年的軍事投資被認為十分明智，因此美國發展方向是否正確便十分關鍵。

而為因應中國大陸對台灣的持續威脅，戴杜羅強調，除了持續向台灣提供對自我防衛必要的武器和技術，美國海軍也須與澳洲、印度、菲律賓、印尼等印太國家建立夥伴關係，讓中國大陸無法獲得周邊支持，嚇阻其發動對台灣的軍事行動：「有什麼嚇阻方法，能比與盟友組成一支600艘甚至上千船艦的海軍還要好？」