政府振興五倍券將於2021年10月8日起迎來振興消費潮，各支付業者、縣市政府及商家也相繼端出振興五倍券消費加碼優惠。一卡通公司除提供綁定一卡通（儲值卡）及LINE Pay Money綁定優惠外，也攜手縣市政府、合作銀行及商家推出消費加碼或抽獎活動，相關活動加乘後最高消費回饋可達30％。

此外，與一卡通公司及高雄市政府合作高雄好家載的LINE熱點服務，6日也宣布加入應援政府振興五倍券活動，協助民眾整合振興五倍券、縣市加碼、商家優惠等相關資訊，成為民眾振興消費行動店家指南，幫助民眾享優惠、聰明買，快速領取政府振興五倍券回饋金。而LINE熱點更首次開出LINE POINTS 200萬點的大紅包，只要完成9天集章任務的用戶就可拿到LINE POINTS 30點回饋。歡迎民眾多多參與，享受疊加優惠，讓振興五倍券無限放大。

一卡通公司指出，本次共參與高雄市政府、桃園市政府及金門縣三地方政府的振興券方案，綁定用戶可享三縣市政府加碼回饋，同時還可再享有一卡通公司提供的加碼優惠。

在高雄地區累積消費可參加「高雄開就賺」活動，2021年10月8日至10月17日首十日，使用已綁定振興五倍券之LINE Pay Money帳戶於高雄地區指定實體商家或高雄好家載付款滿5000元，除前1萬名可領1000元高雄券，還可參加抽獎，最高可抽LINE Pay Money帳戶儲值金8888元。10月15日前至高雄國稅局登錄「你消費我抽獎！付款發票零接觸，防疫安心 PAY」手機載具消費活動，也有機會抽中Gogoro 2 Premium（市價79980元）及LINE Pay Money儲值金5000元等大獎。

使用已綁定振興五倍券之LINE Pay Money帳戶在桃園地區消費可參加「數位桃園 1000+」，10月8日起前1萬名於桃園指定實體商店累積消費滿5000元送LINE Pay Money儲值金1000元，針對持有一卡通桃園市民卡的民眾，最高再加碼LINE Pay Money儲值金150元。

另在離島金門地區消費，一卡通公司與金門縣府共同推動「110年度行動支付多元應用加值服務計畫」，縣民或到金門觀光的遊客，2021年12月31日前，於金門指定店家使用LINE Pay Money消費筆筆享LINE POINTS 15％點數回饋（每人回饋上限300點），若連結元大銀行帳戶並開啟自動儲值功能，加碼再享LINE Pay Money儲值金15％回饋（每人回饋上限200元），最高可享30％超值回饋，國旅到金門時可別錯過優惠了。

此外，還有2021年10月8日至11月30日，活動期間於台北萬華區艋舺商圈/夜市指定商店，使用LINE Pay Money累積消費滿1000元加碼LINE Pay Money儲值金200元；另10月8日至11月14日於臺南及嘉義指定商店使用LINE Pay Money單筆消費滿150元可獲贈紅包一個，有機會抽中最高LINE POINTS 50點，點數1點可抵用1元，等於額外可獲得50元的購物金。

一卡通公司表示，除縣市政府加碼加很大外，LINE Pay與一卡通也攜手合作商家陸續分波段推出優惠活動。如與民眾生活息息相關的早餐店，持續推出於指定早餐店每日單筆消費滿50元可享LINE POINTS 5點回饋（每帳號每日限得一次），優惠至明年2月28日為止；還有麥當勞每週五單筆消費滿99元享LINE POINTS 5％點數回饋、摩斯漢堡單筆消費滿150元即可抽最高LINE POINTS 50點紅包；另知名連鎖小北百貨，2021年10月8日起至12月31日前，用戶只要使用綁定振興五倍券的LINE Pay Money帳戶於全台小北百貨消費付款，享LINE POINTS 8％點數回饋（每帳號最高限得50點）。無論是日常餐飲、民生購物消費，用LINE Pay Money付款都超划算。

考量國際疫情嚴峻不能出國，LINE Pay與一卡通公司也特別推出神遊各國免等泡泡活動，陸續推出日韓、東南亞及歐美等指定異國餐廳及休閒活動等優惠，讓民眾不用出國也能享受異國美食及商品，偽出國主題活動讓兩年沒有出國的民眾一解思念之情。此外，還有更多合作商家年底前將分波段陸續推出4％至15％不等的好康活動，LINE Pay Money用戶也可以上一卡通官網優惠活動頁或LINE Pay活動訊息頁掌握更多好康資訊。

LINE Pay Money振興券，電商網購及線上繳費（指定項目）都適用在數位振興五倍券的適用範圍，今年與去年最大差異就是電商網購及線上繳費（指定項目）可列入振興五倍券回饋計算。LINE Pay Money除持續搭配電商檔期推出網購優惠活動，也配合振興券推出生活繳費優惠活動，回饋涵蓋振興券可認列的瓦斯費、有線電視費、學雜費及停車費等項目，即使振興券無法認列的水電健保費等也同享LINE POINTS 2％點數回饋，只要振興券綁定LINE Pay Money即享繳費回饋資格，後續還有更多繳費繳稅回饋活動，電商及繳費回饋均是紙本券無法參與的優惠，還沒綁定數位券的民眾可要加緊腳步把握機會。

在一卡通（儲值卡）優惠方面，若振興券綁定一卡通的民眾，只要使用旗下的一卡通記名卡（包含一般記名卡及一卡通聯名卡/Debit卡），不管是消費還是搭車，都可列入振興五倍券累積滿5000元的回饋，對每日通勤的學生族及上班族是一大利多。此外，若使用指定一卡通聯名卡，還可再享受信用卡提供的交通疊加優惠，大家可多多利用享受回饋。

LINE熱點本次攜手高雄、桃園、金門三大縣市政府，結合科技平台優勢與府方資源，彙整最完整的振興消費指南，變身為用戶貼身行動嚮導。用戶從LINE中的「錢包」頁面、LINE熱點官方帳號，或透過LINE「主頁」都可進入熱點服務，點選LINE熱點首頁上的「振興活動」專區或搜尋指定Hashtag，便能快速查找三縣市振興合作店家清單，配合政府的加碼優惠使用，相當方便。為鼓勵用戶善用LINE熱點功能探索更多店家，LINE熱點也首次提供LINE POINTS 200萬點的大紅包，完成9天集章任務的用戶就可拿到LINE POINTS 30點。

一卡通公司董事長李懷仁提醒民眾，振興五倍券消費活動將於2021年10月8日開始，眾多的加碼集中在活動開跑期，民眾可多加注意把握優惠時間。另外，今年數位振興券也有新增數位標章識別，可讓商家辨識提供優惠，大家記得多加利用，別錯過優惠。