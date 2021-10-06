展望台股第四季，群益投信表示，疫情影響已鈍化，台股企業獲利仍處上修循環，市場資金仍相對充沛，台股將反映基本面，科技創新趨勢題材是電子業成長主軸，可布局2022年看好的產業，包括晶圓代工、第三代半導體、高速傳輸、伺服器、電動車、封裝測試、半導體設備、電子紙等族群。

群益創新科技基金經理人黃俊斌指出，中國推出限電政策加上聯準會（Fed）釋出偏鷹派的訊息之後，美國十年公債殖利率上升，資金逃離新興市場，台股面臨修正壓力，10月1日長黑跌破上升趨勢線，短線台股可能回測前波低點。

大陸限電措施勢必對電子供應鏈，以及全球消費電子旺季造成重大衝擊，消費性電子產品可能庫存調整，宜避開高存貨的下游電子股。高附加價值產品，如HPC、伺服器等產品需求仍強勁，逢回可以留意。大陸推出限電政策，一部分原因也是針對碳中和的目標，對於高耗能產業將持續限制產能，可留意碳中和受惠概念股。

黃俊斌強調，在降低通膨的預期過程中，股市下跌難以避免，不過，近期台股上市融資已有斷頭現象，指數位階對照5月及8月時相仿，但融資已低於或接近當時水位，在融資清洗過程盤勢震盪會較為劇烈，但投資價值仍存在許多族群，台灣廠商若具創新能力、技術領先則可望積極搶佔市佔率、成為趨勢上的贏家，因此，科技創新趨勢題材仍是電子業成長主軸，包括先進製程相關利基半導體（矽智財、新應用IC）、伺服器新平台（Whitley+Eaglestream）、車用（第三代半導體，用於新能源車、自駕車）等。