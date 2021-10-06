韓國統計局6日公布，9月消費者物價指數（CPI）年增2.5％，雖較8月的年增2.6％略為降溫，但已連續6個月位在央行2％的通膨目標之上，並超出市場預期的年增2.3％。工業用品、服務與農產品價格上漲，是9月通膨超出預期的主因。