韓國9月CPI年增2.5％ 通膨連六月高出央行目標 21:512021/10/06 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國統計局6日公布，9月消費者物價指數（CPI）年增2.5％，雖較8月的年增2.6％略為降溫，但已連續6個月位在央行2％的通膨目標之上，並超出市場預期的年增2.3％。工業用品、服務與農產品價格上漲，是9月通膨超出預期的主因。 通膨壓力加重 9月CPI年增率2.63％ 創8年半新高 9月通膨率2.63％ 飆103個月新高 #韓國 #CPI #通膨 #超出 #統計局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 9月新台幣抗跌 REER上揚至100.88、創7年新高 13:072021/10/06 財經 《國際經濟》復甦、通膨緊相隨 韓CPI連6月逾2％ 11:282021/10/06 財經 9月外匯存底 連二月攀峰 04:102021/10/06 金融．稅務 聯合再生9月營收12.35億元、月增17.1％ 15:432021/10/06 財經 16檔9月營收報喜 買盤卡位 04:102021/10/06 證券．權證 華南永昌實質豐收組合基金 熱募 04:102021/10/06 產業特刊 鋒裕匯理：實質資產抗通膨 04:102021/10/06 產業特刊 新品帶旺 華通成長添動能 04:102021/10/06 證券．權證 《晨間解盤》市場轉趨樂觀 聚焦通膨隱憂(倫元投顧提供) 07:472021/10/06 財經 歐洲能源危機籠罩 天然氣飆歷史天價 20:452021/10/06 財經 《韓股》半導體續弱 KOSPI創低 11:282021/10/06 財經 財經熱門新聞 投顧瘋喊台股破2萬點 他分析直說不可能：航運已死 - 財經 「少年海神」遭斷頭60億後 航運三雄又傳丙種殺出 明天更慘？ - 財經 大陸缺電關鍵原料沒了 韓晶片業將爆1件慘劇 - 財經 陸狠心限電不只衝擊自家人 1決定恐釀全球能源危機 - 財經 恒大風暴掃向歐洲大國？陸資奔逃 數千高級住宅恐放著爛 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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