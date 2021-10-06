為擴大台灣優質農產加工品的產銷效益，農糧署6日在新東陽清水服務區宣布，結合中興大學評選出兼具創新、安全及美味的十大農糧科研加工品，10月1日起，同步在新東陽及誠品知味兩大通路，合計超過61間實體店面專區上架販售，與消費者共享科技研發的優質農產加工品成果。

農糧署說，此次獲選上市的十大農糧科研加工品，包含蜜檸紅寶石茶、地瓜熟粉、蕉心一口酥、Happy蕉朋友、香柚蜂蜜酒、梨甘、蕉魚片、柚香膠原露、保纖通，及全齡芝麻蛋白飲，都是歷年國內大專院校及學研單位，結合乾燥、預糊化、濃縮、發酵及酵素處理等加工技術，利用優質的國產檸檬、地瓜、香蕉、文旦柚、蜂蜜、梨及芝麻等原料，所開發具發展潛力的農糧加工產品，透過研發與產業結合，拓展更繽紛多元的加工製品，創造農糧產業新商機。

農糧署指出，運用加工技術可延長農產品保存期，提升農產品附加價值，所產製特色加工產品，已成為國內外旅客必買的伴手禮。

農糧署藉由加工科技計畫，結合台灣農產品，導入學研界研發量能，開發可替代進口、凸顯地方特色及市場競爭力的各式加工產品，可望帶給農民更高的收益，並促進國內農業永續發展。