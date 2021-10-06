講到金黃色的維他命汽水飲，大多數人在腦海中浮現出的第一印象就是維他露P，維他露P今年歡慶65周年，特與悠遊卡聯名推出「維他露P復古3D造型悠遊卡」，完整還原第一代瓶裝造型，自10月6日起在7-ELEVEN ibon開放預購。

你可能不知道，維他露P飲品誕生的契機，是創辦人1956年時在維他露公司的前身「源興大效堂製藥廠」中，正巧要服用藥廠製造的維他命片，因為剛好找不到開水配用，便拿身旁的汽水代替，結果不小心將維他命片掉入汽水內促發靈感，將維他命營養融入於汽水中，開發出特殊且具維他命營養的飲品，意外成為歷經一甲子的長青飲料。

悠遊卡公司復刻65年前維他露P第一代玻璃瓶造型，製作成袖珍曲線瓶造型卡，頻身有精緻菱格紋路與精緻印刷，且感應會發光等特色，更加碼搭配特別訂製的金色電鍍迷你開瓶器，開瓶器上還有雷射雕刻的「維他露P」字樣，形成可愛又實用的超強組合。

「維他露P復古3D造型悠遊卡」自10月6日11時起至10月12日23時59分止，在7-ELEVEN ibon開放預購，每張售價390元，限時不限量，每人每次限購2張，不但稀有而且復古，想要珍藏得把握機會。