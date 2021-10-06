一位外送員在機車後座加裝椅背，讓網友直呼「太有才！」（摘自外送員的奇聞怪事）

不論是出大太陽或下大雨的天氣，在外頭都可以看到外送員四處奔波送餐的身影，近年來受到疫情影響，外送需求飆升，讓不少外送員接單接到累翻。一位外送員為求舒適，竟想出1招，把機車座位升級到下一層次，讓送餐過程不再辛苦，反而是一種享受。網友也不禁直呼，「太有才」、「高手在民間」。

一位網友在臉書社團《外送員的奇聞怪事》上表示，前陣子在路上看到一位外送員，聰明地在機車後座上加裝椅背，不必花大錢就能舒適地等紅綠燈。這讓他直呼，「把電腦辦公椅的椅背拆下來當靠背用，真有想法」。

對此，網友紛紛驚呼，「果然潛能都是被激發出來的」、「沒有做不到，只有想不到」、「這已經準備好要長期抗戰了」、「天才通常都是孤獨的」、「下次可能會有看按摩椅裝上去了」、「高手在民間」。

這設計也讓同行有感而發，坦言這樣就算跑整天也不會腰酸背痛了！「騎一整天，真的有差，我也在小箱塞小枕頭，當靠背」、「顧路的時候，輕鬆多了啊」、「利用等餐時間，可以小睡一下」。