南海及菲律賓東方海面目前有雙低壓發展中，預計周末前後就會陸續形成颱風，氣象專家吳德榮指出，南海擾動正朝向西北西行進，形成第17號「獅子山」颱風還需一段時間，目前看來菲律賓東方的熱帶擾動若形成第18號颱風「圓規」將更具威脅性，預估下周二、三距離台灣最近，模擬路徑不排除通過台灣。

大雨下不停！雙颱恐成形亂國慶連假 氣象局最新說明｜2021.10.06

氣象局表示，明天(7日)台灣附近仍為偏東風的環境，但隨著南方雲系北移，水氣又會比今天更多，各地雲量也會增加，迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島整天有不定時短暫陣雨，並且有機會伴隨雷擊及強陣風出現，大台北的東側以及南部地區則有零星短暫陣雨，其他地區為夏天典型午後山區局部短暫雷陣雨的天氣。

6至7日定量降水預報。(圖/氣象局)

周五(8日)受南方雲系影響，迎風面的基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，東半部地區及恆春半島並有局部大雨發生的機率，大台北東側、南部地區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。

周六、下周日(9日、10日)太平洋高壓西伸，大環境轉為穩定但仍為偏東風，迎風面基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，西半部地區則為多雲到晴，午後中南部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

下周一(11日)東北風增強，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。下周二、下周三(12日、13日)南方低壓雲系北移，水氣增加，北部及東半部地區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

14日至16日東半部地區、基隆北海岸及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；目前南海、菲律賓東方海面是活躍的大低壓帶，未來會有熱帶性低氣壓或颱風發展的機率，但目前各國數值預報預測的分歧度仍高，預報仍有較大的不確定性，氣象局將密切監控。

最新歐洲模式50次模擬路徑(左圖)顯示，南海擾動與台灣皆有段不小距離，沒有直接威脅。美國模式模擬，菲律賓東方擾動的路徑(右圖)更具威脅性，路徑包括穿過巴士海峽或通過台灣皆有機率。(圖擷自Weathernerds)

吳德榮表示，根據最新歐洲模擬路徑顯示，南海擾動朝向西北西，由於與台灣有段不小的距離，並無直接威脅。但美國模擬顯示，菲律賓東方擾動的路徑更具威脅性，下周二、三（12、13日）距離台灣最近，模擬路徑包括穿過巴士海峽或通過台灣皆有機率，不過不確定性仍大。