愛情電影《鱷魚》由金馬新人柯震東、金馬影后李心潔、金馬影帝李康生主演，10月8日將上映，電影全片都在高雄市拍攝，劇組在拍攝時獲得高雄市政府的大力協助，6日導演陳大璞特地率領「鱷魚雙帥」主演柯震東、李康生親臨高雄，來到高雄喜滿客夢時代影城舉辦首映會，感謝高雄市政府給予拍攝上的支持，柯震東與李康生也暢聊高雄拍戲趣事，分享高雄風光及美食的體驗感想。

金馬新人柯震東與金馬影帝李康生首度合作，李康生更是第一次挑戰演出笑裡藏刀的心機壞人角色，他表示與後輩柯震東合作愉快，覺得他活力十足，表演也相當靈活，柯震東則說一開始感覺演出經歷豐富的李康生，可能是位很嚴肅的大哥，相處後才發現：「康哥對年輕演員都保持很包容又開放的態度，也很常講笑話，雖然有點冷就是了。」，同時也佩服李康生在演出時的即興與獨特節奏感，李康生聽聞笑回：「我這次台詞好多，每當我在苦背劇本時，柯震東怎麼一有空就在打籃球。」覺得柯震東明明戲份重，卻看起來沒有壓力好羨慕，兩人還在台上笑說下次多揪點人，相約籃球場「鬥牛」PK一波！

談到在高雄拍攝的過程，陳大璞導演表示他身兼導演、編劇與攝影指導，並且同時跟三位優秀的主演工作壓力比較大，幸好獲得高雄市政府在拍攝上給予幫忙，也才能順利將高雄明媚的風光盡收電影裡，柯震東也表示他以前就很喜歡到高雄旅行，這次劇組找的工廠邊的田地場景，每到夜晚伴隨著暈黃燈光與蟲鳴鳥叫，有種又浪漫又親近大自然的感覺，李康生則說自己的戲大多在辦公室，不過平時收工後也常會跟柯震東及女主角李心潔，一起相約吃遍高雄各區的美食。