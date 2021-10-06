《魔法阿媽》修復上映前導海報。(稻田電影提供)

經典動畫電影《魔法阿媽》去年底於粉絲一同集資與文策院資金補助的協力下，歷經半年之久修復後，即將在近期公佈上映日。在此之前稻田電影除了發佈前導海報搶先解癮外，也首度曝光修復過程剪輯片段，同時指出這回修復過程，光是要打造阿媽的「無暇肌」就已是一段困難重重的艱辛旅程。畢竟長達保存23年的「底片」有諸多受傷之處，進行數位修復工作的國家電影及視聽文化中心功不可沒，除了使這部經典動畫再次活在新時代的創作中，屆時上映時勢必要以「4K修復」絕美高清畫質還原經典風貌。

《魔法阿媽》歷經23年後重啟修復，膠卷帶上除了有許多細小的髒點，也因時代久遠而受到自然的破壞，光髒汙要一一去除就得費下一番功夫，不僅過往膠卷上缺陷、刮傷與髒污皆需修補外，為了重現影片畫質視覺美感，進行修復的工作人員更是不斷重覆檢查、整飭。修復這部台灣觀眾記憶深刻的經典動畫，是再次修復時代靈魂，並將讓《魔法阿媽》「重獲新生」，繼續在23年後陪伴觀眾。

《魔法阿媽》中所呈現的鬼怪世界，因主角「阿媽」有著更多通曉人情世事後的溫暖與果斷，除了收服惡鬼，也和異次元的鬼怪們和平共處，更引渡離開人世的生命。電影裡中元節放水燈一幕，阿媽的淚水顯得如此動人，所展現台灣珍貴特有的民情文化外，更傳承了是代情感。而片中小主角「豆豆」更是反映童年珍貴的養成記憶，與「阿媽」遭遇各種未知與危機，因為親情和善良力量的支持，不再是哭哭啼啼的孩子，同時也完成了人生初次大冒險。

目前《魔法阿媽》雖尚未公佈上映日，但已有粉絲不斷留下當年觀看《魔法阿媽》所延續的情感記憶，包括「看完後好希望我阿嬤可以進到夢裡，我很想我的阿嬤」，除了寫下現實中與阿媽的祖孫情誼，更有粉絲說出小學五六年級觀看時對於片中鬼怪看了有點怕，「但後來看都在哭，特別懷念文英阿姨」。如今公佈修復過程畫面，已搶先預告將以最佳面貌與新朋友、老朋友在大螢幕相見，這部穿越世代的感動與美麗人情，將陸續帶給更多人新的共同溫暖記憶。