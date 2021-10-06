泰國一名網美護理師經營臉書粉專「crazy nurse Thailand」，經常穿著護理師服，用誇張搞笑跳舞方式拍攝影片，傳遞衛教知識，粉專追蹤數超過32萬。然而近期她拍攝一段影片引發爭議，該片內容是如何在疫情期間進行安全性行為，儘管影片是參考美國疾病管制與預防中心（CDC）的指南進行，仍引發衛道人士不滿，向泰國護理師公會檢舉，網美護理師被迫下架影片，如今連臉書粉專都被要求改名。

根據泰媒報導，這名護理師經營臉書粉專「crazy nurse Thailand」，以誇張的舞蹈與搞笑的表演方式，拍攝影片推廣正確的衛教知識。數月前她拍攝一部如何與伴侶在新冠疫情期間，安全進行性行為，防止感染，雖然是傳遞正確知識，但因有露骨的姿勢與誇張表演，遭批評有違護理專業，對兒童帶來不良影響，向泰國護理師公會檢舉。

護理師迫於壓力將影片下架，同時也發文透露，她的臉書粉專被要求改名，不過眾多粉絲紛紛鼓勵她，認為她輕鬆有趣的表現方式，讓生硬的衛教知識不會那麼無趣。