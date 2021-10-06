總部設於美國的挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）5日表示，旗下全數28艘郵輪將於明年4月1日前恢復服務，這將是疫情爆發以來首見，今年底前約75％船隻將恢復正常營運。該公司目前僅8艘郵輪營運當中，工作人員啟航前須提交完整接種疫苗證明。

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