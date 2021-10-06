挪威郵輪75％船隻 今年底前將恢復正常營運 22:102021/10/06 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總部設於美國的挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）5日表示，旗下全數28艘郵輪將於明年4月1日前恢復服務，這將是疫情爆發以來首見，今年底前約75％船隻將恢復正常營運。該公司目前僅8艘郵輪營運當中，工作人員啟航前須提交完整接種疫苗證明。 愛奇藝傳最快今年底返港第二上市 籌資5億美元 《電機股》氣立Q3營收 創上市同期新高 #挪威郵輪 #船隻 #恢復正常營運 #郵輪 #今年底 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》空巴首肯 大馬AirAsia飛機訂單得以重建 15:092021/10/06 財經 出貨升溫 中華化、國化營運推進 16:042021/10/06 財經 群益投信曝台股真正利空 大盤「跌幅滿足點還沒到」 16:202021/10/06 財經 遠百瞄準五倍券 周年慶業績拚135億新高 04:102021/10/06 產業特刊 疫情衝擊運量 全台捷運今年總計慘賠逾百億 04:102021/10/06 焦點要聞 中興電攻充電站 3年目標200個 04:102021/10/06 產業特刊 《興櫃股》三商家購今上市前競拍 底價57.98元 07:472021/10/06 財經 新品帶旺 華通成長添動能 04:102021/10/06 證券．權證 斥資千萬 老建築保存再生 南投戲院風華再現 15:092021/10/06 生活 創意專案集中認列 Q4業績拚新高 04:102021/10/06 產業．科技 半年沒回租屋處 大學生床底掃出1具「乾屍」嚇壞 20:352021/10/06 社會 財經熱門新聞 大陸缺電關鍵原料沒了 韓晶片業將爆1件慘劇 - 財經 投顧瘋喊台股破2萬點 他分析直說不可能：航運已死 - 財經 「少年海神」遭斷頭60億後 航運三雄又傳丙種殺出 明天更慘？ - 財經 恒大風暴掃向歐洲大國？陸資奔逃 數千高級住宅恐放著爛 - 財經 陸狠心限電不只衝擊自家人 1決定恐釀全球能源危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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