德國聯邦統計局（Destatis）6日公布，德國8月製造業訂單經調整後月跌7.7％，遠不如7月修正後的月增4.9％與市場預期的月跌1.5％。其中國內訂單月減5.2％、國外訂單暴跌9.5％。若按年來看，8月製造業訂單放緩至年增11.7％。

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