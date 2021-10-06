德8月製造業訂單月跌7.7％ 遠不如市場預期 22:102021/10/06 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國聯邦統計局（Destatis）6日公布，德國8月製造業訂單經調整後月跌7.7％，遠不如7月修正後的月增4.9％與市場預期的月跌1.5％。其中國內訂單月減5.2％、國外訂單暴跌9.5％。若按年來看，8月製造業訂單放緩至年增11.7％。 工業機器人產量年增63.9％ 大陸製造業智慧化轉型加速 香港9月PMI放緩至51.7 供應鏈失衡大問題 #製造業訂單 #遠不如 #市場預期 #訂單 #德國聯邦統計局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 勤凱第三季合併營收4.95億元 創單季歷史新高 15:572021/10/06 財經 韓國9月CPI年增2.5％ 通膨連六月高出央行目標 21:512021/10/06 財經 台股早盤開高走高 指數站回16500點關卡 09:372021/10/06 財經 2022台股企業獲利估穩健 回檔找買點 04:102021/10/06 投資理財 智易9月營收創歷年同期新高及歷史第三高 19:132021/10/06 財經 疫後轉型創新突圍 工業局攜手產業搶攻新常態市場 13:332021/10/06 財經 通膨壓力大增 道指下殺逾300點 那指跌0.6％ 21:572021/10/06 財經 瀧澤科技上半年接獲大陸大單、下半年出貨 今年營收及獲利可優於去年 14:522021/10/06 財經 《鋼鐵股》世豐前9月營收締新猷 年增35.48％ 16:002021/10/06 財經 加工絲尼龍報價漲 宏益集盛9月營收高成長 16:142021/10/06 財經 《通信網路》晶片缺料未解 兆勁9月營收月減6.32％ 17:422021/10/06 財經 財經熱門新聞 大陸缺電關鍵原料沒了 韓晶片業將爆1件慘劇 - 財經 投顧瘋喊台股破2萬點 他分析直說不可能：航運已死 - 財經 「少年海神」遭斷頭60億後 航運三雄又傳丙種殺出 明天更慘？ - 財經 恒大風暴掃向歐洲大國？陸資奔逃 數千高級住宅恐放著爛 - 財經 陸狠心限電不只衝擊自家人 1決定恐釀全球能源危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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