隨著疫情降級，加上振興五倍券10/8正式上路，目前正在舉辦「中友購物節」的中友百貨，趁勢推出「中友2021翻轉動漫祭」活動，搭配中友購物節全館消費滿3千送300電子購物券，可望吸引動漫迷們熱情採購動漫相關商品、衝刺整體業績表現。

「中友2021翻轉動漫祭」自今（6）日起至10/25於C棟13F盛大舉辦，是中部最大型動漫活動。中友企劃處經理簡聰政表示，中友翻轉動漫祭今年邁入第4年，鑒於去年造成轟動吸引大批人潮湧入，今年因有疫情擾局，因此活動規劃嚴謹，消費者需事先領取號碼牌，依號碼牌上標註時段入場，以配合整體百貨防疫政策。

此外，看好即將開始使用振興五倍券，中友翻轉動漫祭推出8款破盤價福袋、最低380元起，還有近百款新品日貨與最新周邊商品；於動漫展區使用紙本振興券消費滿額加贈限量動漫桌墊，還可參加抽獎有機會將價值破萬元的「iPad Wi-Fi」帶回家，預期可帶動整體業績。

「中友2021翻轉動漫祭」現場規劃了11大主題展區，將時下最夯的動漫一次集結展出。例如近二年最夯的《鬼滅之刃》，推出巨大化Q版炭治郎公仔；療癒系《天竺鼠車車》推出巨大版「馬鈴薯」與「西羅摩」萌翻全場；《JOJO的奇妙冒險》將五代主角齊聚一堂，所有願望一次滿足。

其他還有《無職轉生~到了異世界就拿出真本事~》、《關於我轉生變成史萊姆這檔事》、《刀劍神域》與《進擊的巨人》等動漫展區合影區。

今日開幕首日，中友邀請人氣Coser-Arger楊哲、麵MINA與粉絲們近距離互動，現場還有擬真複製經典場景，粉絲們爭相與人氣角色《鬼滅之刃》蝴蝶忍與無一郎合影，精彩場景讓動漫迷們拍到手痠。