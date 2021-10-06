寶成（9904）集團旗下越南廠傳出接連復工的好消息！繼旗下裕元工業位於越南胡志明市的寶元鞋廠，已取得當地政府同意，6日起，依要求條件，分階段復工之後，包括位於越南同奈省的寶崧、寶成鞋廠也預定6日起，分階段復工。另位於西寧省的寶宏、寶利等2家鞋廠，預定10月11日復工。至於位於越南前江省裕得鞋廠，也有機會復工，若一切如願，寶成旗下越南4區6廠，10月可望全面復工。

寶成透露，旗下越南六個廠區員工近13萬人，目前員工已接種第一劑疫苗人數近七成，將有利於旗下各製鞋廠復工後的營運。

裕元工業在越南製鞋廠區共有6處，包括位於胡志明市平政的寶元鞋廠，同奈省的寶成、寶崧鞋廠，西寧省的寶宏、寶利鞋廠，及前江省的裕得鞋廠。

寶成表示，寶元鞋廠自7月14日起，配合當地政府防疫政策，暫時停工，迄今逾二個多月。寶元鞋廠是集團越南廠區中，最大製鞋工廠，員工數5.6萬人，占越南廠區總員工數約43％，主要生產運動鞋及休閒鞋，主力客戶包括愛迪達（adidas）、亞瑟士（Asics）及彪馬（Puma）等多家客戶。

寶成指出，寶元鞋廠恢復正常上班後，公司會依客戶訂單出貨需求，加班趕工。至於位於越南同奈省的寶崧鞋廠，主力客戶為耐吉（Nike）運動鞋訂單。

寶成強調，將以所有同仁的健康安全保障為前提，積極安排復工事宜，並配合越南當地政府防疫規範，保持最大彈性進行生產調度，讓營運安全有序地進行。

寶成說，製造業務占裕元工業今年上半年整體營收約58％，且越南是裕元主要生產據點之一，集團今年上半年度鞋子總出貨量1.36億雙，高於去年同期1.29億雙。今年上半年越南廠鞋子出貨量占比45％，高於旗下印尼廠41％、大陸廠10％，及其他地區（含孟加拉、柬埔寨及緬甸等）4％。基於上述理由，裕元今年第三季製造業務的營收，將大受影響。

裕元董事會將繼續密切監控新冠肺炎疫情發展，及評估其對裕元工業營運的影響。面對疫情帶來的風險及不明朗因素，裕元必要時，將發布公告，進一步說明疫情對公司的影響。