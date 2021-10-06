曾代表蒙古國角逐奧斯卡最佳國際電影的《男孩與馬》。（海鵬影業提供）

首屆「2021蒙藏影展」本月底將於北、中、高三地登場。該影展由文化部蒙藏文化中心策劃，共規劃「蒙古精神」、「西藏傳承」、「未來主人翁」與「經典重現」等四個單元，一口氣推出10部影片、31場免費放映饗以觀眾。觀眾可趁疫情稍歇、梅花座解除，重新回到戲院感受大銀幕魅力。

特別的是，這次影展開幕片，邀請到在蒙古國造成轟動的「總統級」戰爭鉅片《役無反顧》（Marked Man）。該片是蒙古國為紀念「哈拉哈河戰役」（亦稱「諾門罕戰役」）80周年所拍攝，敘述曾率領蒙古騎兵擊潰日本坦克，成功阻斷日軍侵略遠東企圖的「蒙古東方不敗」騎兵營上校指揮官丹達爾（Dandar）的剽悍人生。電影在蒙古國上映時萬人空巷，現任蒙古國第六任民選總統呼日勒蘇赫（U.Khurelsukh）更出席首映為該片造勢，堪稱「總統級」的電影。「2021蒙藏影展」將於10／29－11／11於臺北華山電影館、臺中新光影城及高雄市電影館三地展開。

此次榮膺「2021蒙藏影展」開幕片的《役無反顧》，敘述蒙古1921年建國後，於1939年爆發日本與蘇聯在其領土上交火的「哈拉哈河戰役」始末。該戰役最令國際震驚的是，蒙古騎兵竟一舉擊潰日本坦克，迫使日軍調整遠東戰略，從此轉向太平洋戰場，對接下來的二次大戰局勢發展影響深遠。更重要的是，蘇蒙合作關係自此確立，蒙古國終在國際上成為一個主權獨立的國家。《役無反顧》在蒙古國支持下，除邀請榮獲國家獎的蒙古劇作家B. Dogmid編寫劇本，並由擅長馬術的男星阿坦沙干吉布呼蘭（Altanshagai Javkhlan）出飾丹達爾。這位「蒙古東方不敗」丹達爾上校在戰場上所戰皆捷，從未嘗過敗績。曾被蒙古國授予「大英雄」榮銜的他，卻因英才遭忌、仇敵除之後快，竟遭陷害被判處死刑，瞬間從戰神淪為死囚，直到18年後才被平反，人生曲折超乎想像。

「2021蒙藏影展」除開幕片《役無反顧》外，亦可從《男孩與馬》看見蒙古民族與馬的親密關係；從《穹蒼女人》、《在世界看見山谷》發現「世界最後一塊淨土」面臨的生存危機；更藉《山丘上的約定》走進烏蘭巴托，感受現今蒙古年輕男女的生活與夢想。而上周末榮獲德國奧斯卡最佳兒童電影大獎的《在世界看見山谷》，也將在此次影展放映。值得一提的是，此次影展的「西藏傳承」單元鎖定了藏人社會有「小拉薩」之稱的「達蘭薩拉」，一口氣放映《達賴喇嘛14世：西藏大哉問》、《到達蘭薩拉禮佛》和《山那邊的青稞田》等三部影片，一探當今藏人的生活與夢想。

此次「2021蒙藏影展」還在「未來主人翁」單元，將描述藏族人民於喜馬拉雅山上教育的不丹電影《不丹是教室》納入，並與曾代表蒙古國角逐奧斯卡最佳國際電影的《男孩與馬》（The Steed）一同探討藏蒙兒童的教育。前者道出喜馬拉雅山「魯納納」居民，正處於傳統與文明交接的轉捩點，勇奪美國棕櫚泉國際影展最佳影片。後者則描述一名蒙古男孩與一匹駿馬的感人故事，勇奪美國聖地牙哥國際影展最佳影片。「經典重現」單元則推出義大利導演貝托魯奇1993年的經典之作《小活佛》141分鐘數位修復版。該片由好萊塢巨星基努李維、布莉姬芳達主演，場面浩大、議題深遠，至今仍是全球觀眾之於「輪迴轉世」概念的啟蒙電影。